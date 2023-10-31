Бизнесмен получил реальный срок в Нидерландах за обход антироссийских санкций

Суд установил, что мужчина нарушал европейское санкционное законодательство в течение минимум семи месяцев и продал компании, которая вела дела с Ростехом, товары не менее чем на два миллиона евро. При этом бизнесмен предоставлял поддельные документы, по которым санкционные товары якобы отправлялись не в Россию, а на Мальдивы и в другие страны. Тем самым руководитель компании нарушил международное и национальное законодательства.

«Он нанес серьезный удар по санкционной политике, нацеленной на отказ в доступе России к критически важным технологиям, которые могли бы способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности», - говорится в документах.

По решению суда компании придется выплатить штраф в 200 тысяч евро.

Предпринимателя задержали прошлой осенью. Обвинение просило для него три года тюрьмы и штраф в размере 350 тысяч евро, адвокат же настаивал на недоказуемости того, что направленные в Россию товары оказались у ее Вооруженных сил, и на том, что речь идет о продукции на сумму 300 тысяч евро.