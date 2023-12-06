Бизнесмен Артем Усс обвинил США в политически мотивированном преследовании

Российский предприниматель заявил, что действия США не имеют ничего общего с правосудием. Он оценил их как политическое давление.

«К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», - подчеркнул Усс.

Прошлой осенью бизнесмена задержали в Италии по запросу США, но в марте этого года он сбежал из-под домашнего ареста в Россию. По его словам, американские правоохранители знали о его местонахождении, но при этом не пытались продолжить уголовное преследование или получить от него какие-либо пояснения по делу.

Американский Минюст обвинил Усса и еще несколько россиян в реализации нефти из Венесуэлы с помощью подставных компаний и криптовалют.

Ранее итальянские силовики задержали двух подозреваемых по делу о побеге Артема Усса.