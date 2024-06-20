20 июня 2024, 20:30

Бизнес на крови. В ООН обвинили поставщиков оружия Израилю в пособничестве геноциду

РИА «Новости»
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Необходимо немедленно прекратить поставки оружия Израилю, а государства, которые делают это, могут оказаться соучастниками  геноцида. Такое заявление спецдокладчиков ООН распространило Управление верховного комиссара по правам человека.

«Передача оружия и боеприпасов Израилю может представлять собой серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права и создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид», - указали в документе.

В ООН призвали оружейные компании, в числе которых Boeing, Caterpillar, Lockheed Martin, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems и другие, остановить поставки израильским вооруженным силам.

Их возможный отказ правозащитники назвали сознательным соучастием в нарушении международного гуманитарного права и получении прибыли от таких действий.

ООН также призвало крупных инвесторов принять меры в отношении поставок оружия.

В начале мая американский президент Джо Байден заявил, что США прекратят поставки оружия Израилю в случае вторжения ЦАХАЛ в город Рафах, находящийся на границе с Египтом.

США Израиль Оружие ООН Конфликт Израиля и Палестины
20 июня 2024, 20:01
Названы сферы, которые затронет 14-й пакет санкций ЕС против России
РИА «Новости»
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Новый, 14-й пакет санкций против России коснется российской энергетики, а также оборонного и финансового сектора. Об этом глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил в социальной сети X.

«Он нацелен на военно-промышленный комплекс, финансовый сектор, энергетический сектор», - написал он.

По словам Борреля, в пакет войдут меры против усилий России нейтрализовать или преодолеть санкции. Санкционный перечень также включит индивидуальные ограничения против физических лиц и организаций, добавил глава дипслужбы ЕС.

По данным РИА «Новости», новый пакет антироссийских санкций планируют утвердить на заседании Совета Евросоюза 24 июня. После этого документ опубликуют в официальном журнале блока и он вступит в силу. В перечень намерены включить более 40 новых физлиц и организаций.

Санкции Россия Евросоюз
20 июня 2024, 19:39
Путин допустил, что Зеленского уберут в первой половине 2025 года
РИА «Новости»
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Владимир Зеленский все еще занимает пост президента Украины, хотя срок его полномочий уже истек, потому что на Западе пока не хотят его менять. С таким заявлением выступил лидер России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки во Вьетнам и КНДР.

«Чёрным по белому написано, что срок полномочий президента Украины - пять лет, просто на Западе не хотят менять Зеленского», - подчеркнул он.

Кроме того, заметил Путин, время для смены этого деятеля пока не пришло - на него еще нужно повесить непопулярные решения. По прогнозу главы государства, избавиться от политика могут в обозримом будущем.

«Зеленского могут убрать в первой половине 2025 года», - допустил Путин.

Также он отметил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине. По его словам, они могут состояться «хоть завтра» , однако для этого нужна политическая воля не только РФ, но и других «заинтересованных в процессе субъектов».

Владимир Зеленский Владимир Путин
20 июня 2024, 19:23
Путин назвал обязательное условие для реформирования Совбеза ООН
РИА «Новости»
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Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но только на основе консенсуса. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.

«Кулуарное решение [о реформировании СБ ООН] ничего не даст мировому сообществу», - подчеркнул глава государства.

Россия Владимир Путин ООН
20 июня 2024, 19:22
Не о чем волноваться. Путин успокоил Южную Корею
РИА «Новости»
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В связи с новым договором КНДР и России Южной Корее не стоит беспокоиться. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам госвизита во Вьетнам и Северную Корею.

«Помощь России в военной сфере для КНДР будет идти только в случае агрессии», - сказал он.

Путин также отметил, что Южная Корея не планирует агрессию в отношении КНДР, поэтому «бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости».

При этом глава государства отметил, что в случае поставок Сеулом вооружения Украине Россия может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.

На выступлении Путин напомнил, что в ходе проведения специальной военной операции Россия никого не просила о помощи.

Россия Южная Корея КНДР Владимир Путин

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