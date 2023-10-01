Бывшего главу Нагорного Карабаха Арутюняна объявили в розыск
Ушедшего в отставку 1 сентября с поста главы Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна объявили в международный розыск. Ориентировку также разослали на командующего армией непризнанного региона Джалала Арутюняна и бывшего министра иностранных дел республики Давида Бабаяна. Об этом со ссылкой на заявление генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева сообщил ТАСС.
«Один из них уже задержан, ведется следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию», - заявил Алиев.
По словам генерального прокурора Азербайджана всего в список разыскиваемых включили более 300 человек, которых считают причастными совершенным на территории республики преступлениям.
«Более 300 преступников объявлены в международный розыск. По этим делам имеются доказательства», - добавил Алиев и предложил всем фигурантам списка сдаться добровольно.
На сайте Генеральной прокуратуры Азербайджана указано, что в минувшую пятницу, 29 сентября, задержали бывшего министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна. Его обвинили в наборе и финансировании наемников и нарушении норм гуманитарного права во время вооруженного конфликта.
При попытке выехать с территории Нагорного Карабаха силовики задержали бывшего главу правительства непризнанной республики Рубена Варданяна. Его арестовали по обвинению в финансировании терроризма. Также по обвинению в пытках военнопленных азербайджанские силовики задержали бывшего командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна.