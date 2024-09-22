22 сентября 2024, 21:03

«Битва открытых счетов». «Хезболла» вступила в новый этап противостояния с Израилем

Pxhere
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Ливанское шиитское движение «Хезболла» вступило в новый этап конфликта с Израилем. Об этом сообщил заместитель генсека организации Наим Касем, чьи слова привел телеканал Al Mayadeen.

«Мы вступили в новый этап под названием „Битва открытых счетов“», - заявил Касем.

Он обвинил израильскую сторону в трех военных преступлениях, а также связал с государством взрывы пейджеров «Хезболлы».

Ливанские боевики ответили на массовую детонацию устройств связи ударом по военно-промышленному комплексу Израиля. «Хезболла» выпустила ракеты «Фади-1», «Фади-2» и «Катюша» по объекту в Хайфе. Также члены организации поразили авиабазу ЦАХАЛ Рамат-Давид. В результате вспыхнул пожар.

По данным агентства Reuters, руководство ливанского движения раздало пейджеры своим участникам за несколько часов до детонации. Верхушка «Хезболлы» не подозревала, что средства связи начинены взрывчаткой.

Израиль Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
22 сентября 2024, 21:12
Армянская оппозиция объявила продолжение борьбы за отставку Пашиняна
РИА «Новости»
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Оппозиционное армянское движение «Тавуш во имя родины» начнет новые протестные акции. Об этом сообщил лидер организации, архиепископ Баграт Галстанян, чьи слова привело издание Yerevan.Today.

«Возобновляем период активной борьбы 2 октября в 18:30», - уточнил он.

Демонстранты соберутся на площади и продолжат «напряженную и последовательную фазу борьбы». Речь идет об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протесты с требованием снять главу кабмина с должности проходили в Ереване со 2 мая. Также демонстранты призывали прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Активность движения спала в середине июля.

В конце мая возле здания МИД Армении произошли стычки протестующих с полицией. Правоохранители задержали 26 человек.

Армения Отставки Оппозиция
22 сентября 2024, 21:04
В Германии третий раз за неделю прогремел взрыв
РИА «Новости»
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Третий за неделю взрыв прогремел на западе Германии. ЧП случилось в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщило издание T-Online.

Взрывное устройство малой мощности сдетонировало перед частным домом в городе Вахтберг-Адендорфе, который расположен в 15 километрах к югу от Бонна. Повреждение получила дверь дома, пострадавших нет.

Для обследования местности полиция вызвала вертолет. Ранее перед этим же домом взорвали петарду.

В конце августа мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода Diehl Defence в немецком Тройсдорфе в провинции Северный Рейн - Вестфалия. Взрывом тяжело ранило двух человек.

Германия Вертолеты Взрывы Полиция
22 сентября 2024, 19:26
Посольство выяснит обстоятельства задержания россиян в Чаде
Unsplash
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Российское посольство в Чаде поддерживает контакты с местными властями после задержания социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, рассказала РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломаты выяснят причины задержания россиян.

«Посольство находится на связи с местной стороной для прояснения ситуации», - заявила Захарова.

Шугалея и Суэйфана задержали в Нджамене еще 19 сентября. Социологи сообщили, что в аэропорту их не пропустили через границу, после этого Шугалей больше не выходил на связь. По словам коллег российских специалистов, они уже бывали в Чаде, и у местных властей к ним никогда не было вопросов.

Задержания Африка Дипломатия Мария Захарова Россия
22 сентября 2024, 17:02
Туристов из России заперли на пароме в Южной Корее
Unsplash
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Власти Южной Кореи запретили во въезде в страну российским туристам, прибывшим на пароме. Сейчас они остаются в каютах, посольство РФ в Сеуле разбирается в ситуации.

«Посольство выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает контакт с местными органами власти, у которых намерены оперативно потребовать разъяснения в отношении обстоятельств случившегося», - рассказали ТАСС в диппредставительстве.

По информации сайта VL.ru , южнокорейские власти заперли россиян в каютах и запретили покидать их до обратно рейса. Журналисты уточнили, что для туристов организовали питание.

В середине месяца отдыхавшие в Египте российские туристы попали в ДТП. В автобусе ехали более 40 человек , никто не погиб. Пострадавших доставили в больницы.

Туризм Корабли Россия Южная Корея

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