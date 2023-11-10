Биполярное расстройство диагностировали у США в российском МИД
Подход США к диалогу о стратегической стабильности можно охарактеризовать как «биполярное расстройство». Такое мнение выразил замглавы МИД России Сергей Рябков. Слова дипломата привел ТАСС.
Рабков пояснил, что США с одной стороны отрицают объективную реальность, а с другой - пытаются эту реальность изменить.
«Я считаю, что это проявление… „биполярочки“, извините меня за грубость», - заявил дипломат.
Рябков напомнил, что диалог по стратегической стабильности заморозили именно США. По словам дипломата, американские власти взяли глубоко враждебный курс в отношении России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США занимаются разорением Европы. Дипломат напомнил, что американские власти навязали странам Евросоюза дорогой сжиженный природный газ, уничтожают европейское производство и заставляют Европу отказаться от экономических связей с Россией. При этом сами США продолжают закупать у России уран и другие важные ресурсы и материалы.