10 ноября 2023, 02:44

Биполярное расстройство диагностировали у США в российском МИД

РИА «Новости»
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Подход США к диалогу о стратегической стабильности можно охарактеризовать как «биполярное расстройство». Такое мнение выразил замглавы МИД России Сергей Рябков. Слова дипломата привел ТАСС.

Рабков пояснил, что США с одной стороны отрицают объективную реальность, а с другой - пытаются эту реальность изменить.

«Я считаю, что это проявление… „биполярочки“, извините меня за грубость», - заявил дипломат.

Рябков напомнил, что диалог по стратегической стабильности заморозили именно США. По словам дипломата, американские власти взяли глубоко враждебный курс в отношении России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США занимаются разорением Европы. Дипломат напомнил, что американские власти навязали странам Евросоюза дорогой сжиженный природный газ, уничтожают европейское производство и заставляют Европу отказаться от экономических связей с Россией. При этом сами США продолжают закупать у России уран и другие важные ресурсы и материалы.

США Международные отношения МИД РФ
10 ноября 2023, 03:31
Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»
Unsplash
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Россия решила свернуть работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Такое заявление опубликовали на сайте МИД РФ.

«Главный аргумент западников - Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако эти страны так и не представили предварительных результатов и отказываются сотрудничать с понесшими ущерб государствами», - указали в ведомстве.

В МИД РФ объяснили, что при таких условиях российская сторона решила свернуть работу над проектом заявления, он продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблеме.

Российские представители объявили о планах предложить проект заявления председателя Совбеза 26 сентября. В нем говорилось о необходимости привлечь к ответственности организаторов и исполнителей взрыва. Однако в СБ ООН документ не приняли.

После этого постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что некоторые страны Запада не хотят наказывать виновников теракта на «Северном потоке».

Россия МИД РФ Северный поток
10 ноября 2023, 01:57
Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска
РИА «Новости»
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Взрыв раздался в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил местное издание «Зеркало недели».

Сейчас в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Всех жителей пригорода Днепропетровска попросили пройти в ближайшее укрытие. Других подробностей журналисты пока не привели.

Ранее в Виннице разгорелся крупный пожар в складских помещениях. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров. Причины возгорания продолжают выяснять.

Ночью в четверг, 9 ноября, взрыв раздался в Днепропетровске на Украине.

Взрывы Украина
10 ноября 2023, 01:56
Украинских школьников отправят учиться под землю
Telegram-канал Олега Синегубова
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Подземную школу начали строить в поселке Коротыч в Харьковской области. Об этом сообщил лава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Создаем в Харьковской области безопасную образовательную среду. Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», - написал украинский чиновник.

По словам Синегубова, подземная школа сможет вместить около 500 человек - примерно столько учащихся и педагогов живут в поселке. Укрытие будет оснащено автономным источником электроэнергии и сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300.

При этом ВСУ сами часто обстреливают детские учебные заведения на приграничных территориях и в новых регионах России. В конце октября украинская ракета упала рядом со школой в селе Новочервонное Луганской Народной Республики. В это время в здании проходил детский праздник - там находились около 20 детей вместе с родителями. Чудом удалось избежать жертв.

До этого при обстреле ВСУ пострадало здание школы в селе Козино Рыльского района Курской области. В сентябре повреждения получило здание школы в белгородском селе Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области.

Школы Украина Образование
10 ноября 2023, 01:04
Байден не справился с подаренной футболкой и пошутил над тем, что часто падает
Скриншот видео
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Президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть футболку, которую ему подарили на мероприятии автомобильного профсоюза в Иллинойсе. Видео с этим моментом опубликовало РИА «Новости».

Перед выступлением на мероприятии автомобильного профсоюза в Иллинойсе Джо Байдену подарили красную футболку. Американский президент попытался надеть ее поверх рубашки, но самостоятельно с этой задачей не справился - ему помог ранее выступивший спикер.

Во время выступления американского президента в зале раздался звук падения.

«Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я», - пошутил американский президент, кадры падений которого часто облетают мировые СМИ.

Так, в октябре он споткнулся и чуть не упал , поднимаясь на сцену в Филадельфии. В сентябре чуть не рухнул, спускаясь по трапу самолета. А в июне упал и не смог самостоятельно встать на сцене после выступления перед выпускниками академии ВВС США.

США Выборы президента США Джо Байден

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