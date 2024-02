Билли Айлиш получила «Грэмми» за саундтрек к фильму «Барби»

Песня обошла в этой номинации композицию из того же фильма Dance The Night Дуа Липы, а также песни Flowers Майли Сайрус, A&W Ланы Дель Рей, Anti-Hero Тейлор Свифт, Butterfly Джона Батисты, Kill Bill от SZA и Vampire Оливии Родриго. При этом Flowers стала «Записью года».

Ранее What Was I Made For? также выиграла «Золотой Глобус» в номинации «Лучшая оригинальная песня».

Церемония вручения музыкальных наград состоялось в Лос-Анджелесе. «Песня года» - одна из самых престижных номинаций «Грэмми» наряду с «Лучшим новым исполнителем», «Альбомом года» и «Записью года». Лучшим новым исполнителем признали певицу Викторию Моне, альбомом года - Midnights Тейлор Свифт.

Американский рэпер Killer Mike удостоился сразу трех наград на «Грэмми», однако после этого его задержали полицейские по не связанным с премией причинам.