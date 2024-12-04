04 декабря 2024, 05:07

Билла Гейтса поставили на место после его скандальных слов об Индии

РИА «Новости»
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Американский миллиардер Билл Гейтс оказался в центре скандала после заявления, что Индия стала «лабораторией для проб». В этой стране бизнесмена подвергли жесткой критике, сообщило издание Times of india.

Гейтс записывал подкаст с предпринимателем Ридом Хаффманом. Во время беседы он объяснил, почему решил открыть самый большой офис за границей именно в Индии. По словам миллиардера, эта страна стала некой лабораторией, где экспериментируют с различными вещами.

Как отметили авторы статьи, после этого высказывания на Гейтса обсушилась волна критики от индийских пользователей.

«Индия - это лаборатория, а мы, индийцы, - подопытные кролики для Билла Гейтса. Этот человек руководил всеми, начиная от правительства и заканчивая оппозиционными партиями и средствами массовой информации», - написал один из них в соцсети Х.

Другой комментатор подчеркнул, что сначала компания Гейтса проводит испытания в Индии, а потом отправляет образцы в США, когда их эффективность становится доказана.

США Индия Скандалы Соцсети Билл Гейтс
04 декабря 2024, 03:18
«Снова в Москве». Такер Карлсон анонсировал новое громкое интервью
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон вновь приехал в Москву. На этот раз он взял интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он сообщил об этом в соцсети X.

«Мы снова в Москве. Вот почему», - написал он.

Карлсон опубликовал видео-анонс нового интервью. Он сообщил, что только что закончил запись, и интервью с Лавровым прошло абсолютно захватывающе. Американец заявил, что выпустит его очень скоро.

В феврале вышло интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным , которое вызвало большой резонанс на Западе. Журналист пожаловался на слежку со стороны спецслужб США и проконсультировался с адвокатом на случай ареста по возвращении в Штаты. Осенью он пообщался с российским блогером Хасбуллой Магомедовым , известным как Хасбик, о его отношениях с Майком Тайсоном и мнении о США.

Сергей Лавров Журналистика Интервью МИД РФ Такер Карлсон Москва
04 декабря 2024, 01:29
Памятник Евгению Пригожину установили в Африке
РИА «Новости»
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Власти Центральноафриканской Республики увековечили память основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина. В городе Банги открылся памятник россиянам, сообщила радиостанция Lengo Songo.

Пятиметровые скульптуры установили у стен «Русского дома». Авторы изобразили Пригожина в бронежилете и Уткина с оружием в руках. Церемония открытия памятника прошла 3 декабря, в ней приняли участие руководство Министерства национальной обороны ЦАР, штаба Вооруженных сил, представители полиции, жандармерии и дипломаты.

«Я не могу недооценивать их вклад. Эти памятники станут символом сотрудничества между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой, а также напоминанием всем о том, что мир и безопасность никогда не достигаются изящным путем», - сказал глава «Русского дома» Дмитрий Сытый.

Пригожин и Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа 2023 года. Памятники военным деятелям появились в Горячем Ключе и на кладбище в Санкт-Петербурге.

Африка Памятники Евгений Пригожин
03 декабря 2024, 23:49
Байден не смог подняться на одну ступеньку во время визита в Анголу
РИА «Новости»
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не смог самостоятельно преодолеть одну ступеньку невысокого подиума, ему на помощь пришел лидер Анголы Жуан Лоренсу. Об этом сообщил Telegram-канал «РИА Новости: США».

Судя по кадрам, сначала Байдену показали направление, в котором ему необходимо идти. Но когда нужно было подняться на подиум, Лоренсу взял американского коллегу за руку и помог ему подняться.

Президент США прибыл в Анголу с трехдневным визитом. Во время выступления он назвал центральноафриканскую страну городом. Также Байден объявил о выделении одного миллиарда долларов на укрепление продовольственной безопасности Анголы.

На время приезда американского лидера в провинции Бенгела запретили уличную торговлю, перенесли похороны и перекрыли дороги. Джо Байден впервые посетил Анголу с официальным визитом в качестве президента.

США Африка Джо Байден
03 декабря 2024, 21:32
Маск назвал самую большую угрозу человечеству
РИА «Новости»
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Падение рождаемости стало для человечества самой глобальной угрозой за все время существования. Американский бизнесмен, основатель SpaceX и глава Tesla Motors Илон Маск заявил об этом в соцсети X.

Он прокомментировал публикацию с инфографикой на основе данных Отдела народонаселения ООН. По подсчетам ученых, средний уровень рождаемости сильно снизился с 1960-х годов по всему миру. Маск увидел в этом серьезную проблему.

«Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор», - заявил предприниматель.

Сам Макс, являясь самым богатым человеком , стал отцом не менее 11 детей от директора по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис, певицы Граймс и писательницы Джастин Уилсон. В прессу попала история о том, как бизнесмен предложил сотруднице SpaceX родить от него ребенка, но дама отказалась.

Дети Семья Илон Маск

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