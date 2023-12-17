Биатлониста из Норвегии отстранили от гонки Кубка мира из-за выстрела в отеле

Соответствующее решение приняли из-за использования спортсменом винтовки в гостинице, где находился состав норвежской команды. Легрейд выстрелил в отеле во время холостого тренажа, в результате никто не пострадал.

«Я глубоко сожалею об этом инциденте и приношу свои извинения всей биатлонной семье, моим товарищам по команде и владельцу отеля за то, что произошло», - сказал спортсмен.

Он назвал случившееся напоминанием о том, насколько важны процедуры обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что бывшая участница сборной России, биатлонистка Дарья Виролайнен впервые выступит на Кубке мира за Финляндию. Она стала участницей второго этапа в Австрии и третьего в - Швейцарии.