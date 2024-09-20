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«После вирусов - новое слово в безжалостной войне против человека», - написал он.

По мнению сенатора, окружающая среда современных людей ухудшается и деградирует из-за того, что люди изобретают все новые способы уничтожения.

В Ливане 17 и 18 сентября массово взрывались устройства связи: пейджеры и рации. По официальной информации, погибли 37 человек, больше трех тысяч - получили ранения. Ливанцы, боясь новых взрывов, отключают телефоны, радионяни, компьютеры и телевизоры.

Россия рассматривает подрыв пейджеров в Ливане как акт гибридной войны. Мария Захарова предупредила, что Евросоюз столкнется с катастрофическими последствиями в случае войны на Ближнем Востоке. Российская сторона серьезно обеспокоена развитием событий в Ливане. Ранее политолог Глеб Кузнецов оценил риски подрыва гаджетов по всему миру.

Массовые взрывы гаджетов в Ливане - оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.