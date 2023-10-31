Безвизовый режим для россиян на 90 дней утвердили в Таиланде
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подписал указ о продлении безвизового режима для россиян с 30 до 90 дней. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Пхукете в Telegram-канале.
«В течение указанного периода при пересечении границы в паспорта россиян, прибывающих без виз, будут проставляться 90-дневные штампы», - говорится в сообщении.
Дипломаты добавили, что документ не предусматривает возможности продлить срок пребывания или оформить учебную, рабочую или какую-либо другую визу по 90-дневному штампу.
Кабинет министров Таиланда ранее поручил МВД страны разработать приказ, временно разрешающий гражданам РФ находиться на территории государства до 90 дней без визы. Новый порядок начнет действовать с 1 ноября.
Ранее правительство Шри-Ланки приняло решение о выдаче бесплатных виз россиянам. Целью программы стало увеличение турпотока до пяти миллионов туристов в год.