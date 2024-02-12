«Это безумный уровень цензуры!» - написал он.

Информацию о том, что распространению интервью Путина пытается помешать Белый дом, ранее опубликовал активист Ян Майлз Чон. Беседу обнародовали в ночь на 9 февраля на сайте Карлсона, в его аккаунте в соцсети X, а также на видеохостинге YouTube.

В соцсети Х число просмотров беседы перевалило за 172 миллиона. Также запись интервью опубликовали утром 9 февраля на сайте Кремля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил 12 февраля, что эмоциональная реакция западных политиков на это интервью не имеет значения. Главное - что они ознакомились с материалом, указал он в беседе с журналистами.

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