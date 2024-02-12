12 февраля 2024, 14:47

Безумный уровень цензуры. Маск — об ограничении распространения интервью Путина в Facebook

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Соцсеть Facebook*, ограничившая распространение на своей площадке интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, продемонстрировала пример цензуры на безумном уровне. Такое мнение выразил в соцсети X американский миллиардер Илон Маск.

«Это безумный уровень цензуры!» - написал он.

Информацию о том, что распространению интервью Путина пытается помешать Белый дом, ранее опубликовал активист Ян Майлз Чон. Беседу обнародовали в ночь на 9 февраля на сайте Карлсона, в его аккаунте в соцсети X, а также на видеохостинге YouTube.

В соцсети Х число просмотров беседы перевалило за 172 миллиона. Также запись интервью опубликовали утром 9 февраля на сайте Кремля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил 12 февраля, что эмоциональная реакция западных политиков на это интервью не имеет значения. Главное - что они ознакомились с материалом, указал он в беседе с журналистами.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией

Илон Маск Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
12 февраля 2024, 14:45
Боррель жестко отреагировал на слова Трампа о НАТО
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
НАТО не должен зависеть от настроения политиков. Так глава евродипломатии Жозеп Боррель отреагировал на высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе и России. Его процитировало РИА «Новости».

Боррель отметил, что во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах еще скажут много разного, и призвал сохранять серьезность.

«НАТО не может быть альянсом, работающим „по меню“. Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни», - подчеркнул глава евродипломатии.

Боррель отказался комментировать все идеи, которые высказывают кандидаты в президенты США. Он добавил, что НАТО «либо есть, либо его нет».

Как напомнил RT , Трамп заявлял, что Соединенные Штаты не защищали бы союзников по альянсу, не выполняющих требования блока по оборонным расходам, от гипотетического нападения российской стороны. Высказывание политика вызвало резонанс. Его раскритиковали в Белом доме.

США Дональд Трамп Евросоюз НАТО
12 февраля 2024, 13:37
Условия визита Путина в Ереван назвали в Кремле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Перед вероятным визитом президента России Владимира Путина в Ереван российская сторона запросит у армянских партнеров определенные гарантии в связи с присоединением страны к протоколу Международного уголовного суда. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как мы уже говорили, связанная с присоединением Армении к международному статуту новая реальность не могла не иметь негативного воздействия на наши двусторонние отношения. В этой ситуации важно получить от наших армянских партнеров определенные заверения», - сказал он.

Песков отметил, что Россия настроена решать все вопросы между странами в рамках двустороннего диалога.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Путин не нуждается в его советах относительно приезда в республику. При этом он отметил, что вопрос о задержании российского лидера не входит в сферу его полномочий.

Армения Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Россия Владимир Путин
12 февраля 2024, 13:17
Бездомный в Британии крал соски у младенцев, чтобы успокоиться
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Великобритании поймали серийного похитителя сосок у младенцев. Кражи мужчина совершил, чтобы воспользоваться пустышками самостоятельно, потому что в детстве ему их никогда не давали, сообщил таблоид Daily Mirror.

Известно, что бездомному 23 года, его зовут Джош Гилдер. Соски он похищал у младенцев в городе Харлоу в период между февралем и августом 2023 года. После кражи бездомный отправлялся в палатку и там начинал сам сосать пустышку.

Гилдера задержали после очередной кражи. Его адвокат на суде объяснил, что в младенчестве у его подзащитного не было сосок, ему их не давали никогда, а теперь свои поступки он объясняет тем, что хочет успокоиться.

Бездомного обвинили в пяти эпизодах краж, трех случаях нападения и нарушении общественного порядка. По решению суда Гилдера отправили в тюрьму. За решеткой он проведет 14 месяцев.

Великобритания Дети
12 февраля 2024, 12:28
Секретный и расточительный. FT рассказала о тайном клубе европейских банкиров
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Главы крупнейших банков Европы организовали тайный клуб, заседания которого собирают два раза в год. Работу этой организации не освещают в СМИ, а экс-участники критикуют ее за расточительство и непрозрачность, сообщила Financial Times.

Этот клуб, по данным газеты, существует уже несколько десятков лет. Организация носит название Международный институт банковских исследований (Institut International d’Etudes Bancaires, сокращенно IIEB).

Осенью прошлого года IIEB организовала в Цюрихе трехдневную встречу 40 самых влиятельных представителей европейской банковской сферы Европы. В ней приняли участие, в частности, управляющий ЦБ Швейцарии Томас Йордан и глава Минфина страны Карин Келлер-Суттер. На повестке было, помимо прочего, плачевное состояние банка Credit Suisse и его слияние с UBS.

FT отметила, что IIEB представляет самый секретный клуб европейских финансистов, где главы банков встречаются с лидерами разных стран и председателями Центробанков.

«Это не Давос, где каждый может купить себе членство», - заявил газете один из членов клуба.

Основали IIEB в Париже еще в 1950 году, чтобы на высшем уровне обсуждать события в экономике и банковской сфере. Встречи клуба проходили в королевских дворцах и роскошных отелях. Участники этого клуба, как отметила FT, не только обсуждают актуальные вопросы, но ездят на частные экскурсии по историческим достопримечательностям.

Например, одна из встреч в 2010 году проходила в пятизвездочном отеле Grand Hôtel в Стокгольме. Членам клуба предложили праздничный ужин и посещение оперного театра, а их женам - тур по магазинам.

Председатель правления шведского банка Handelsbanken Пер Боман был одним из организаторов мероприятия, но незадолго до встречи решил покинуть клуб. Его недовольство вызвало излишнее расточительство и отсутствие прозрачности.

Банки Европа

Новости по теме