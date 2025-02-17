«Безумный обмен репликами». Вэнса удивили слова телеведущей о холокосте

Мать освобожденного из сектора Газа россиянина Александра Труфанова рассказала, что боевики палестинского движения ХАМАС прострелили ему обе ноги во время похищения. Об этом сообщило издание Ynet.

«Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением. Моему сыну прострелили обе ноги во время его похищения, и для нас это явное чудо, что он может стоять и ходить», - сказала она.

Женщина также поблагодарила власти России и, в частности, посла РФ в Израиле Анатолия Викторова за помощь в спасении сына.

Труфанова похитили 7 октября 2023 года. В плену он провел 498 дней.

Вместе с ним боевики похитили также его мать, бабушку и невесту. Отца мужчины убили 7 октября. О судьбе своих родных он ничего не знал. Его освободили самым последним из них.

В субботу, 15 февраля, МИД Израиля опубликовал кадры первой встречи Труфанова с матерью и невестой после его освобождения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение.