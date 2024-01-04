«Безумие». Во Франции оценили 12-й пакет антироссийских санкций ЕС

«В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о двенадцатом пакете санкций, на этот раз против российских алмазов. Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт», - написал возмущенный политик.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филипо также призвал отменить антироссийские санкции , которые убивают французскую экономику. По его словам, в стране случился «резкий крах производства», поэтому им давно пора покинуть Евросоюз и заняться развитием «экономического патриотизма».

Относительно ситуации с российскими алмазами, то Евросоюз уже включил в санкционный список компанию «Алроса» и ее генерального директора Павла Маринычева из-за оказания «финансовой поддержки» властям страны.

Компания объединяет группу алмазодобывающих предприятий, занимая одну из ведущих позиций в мире по общему объему добычи алмазов. Основные ее объекты находятся в Якутии, Архангельской области и странах Африки.