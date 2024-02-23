«Безумие латвийского режима». Захарова прокомментировала решение Риги переименовать улицы

Так она прокомментировала новость о том, что рижская дума решила переименовать улицу Москвы и улицы, названные в честь русских ученых и писателей: Михаила Ломоносова, Ивана Тургенева, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и Николая Гоголя.

«Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от „рижской думы“ не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходится терпеть безумие латвийского режима», - заявила она.

Захарова напомнила, как когда-то Украина объявила Гоголя «великим украинским писателем». Дипломат поинтересовалась мнением администрации Риги насчет этого.

Ранее депутат Верховной рады Роман Каптелов заявил, что правительство украинского города Павлограда Днепропетровской области отказалось от переименования региона. По его словам, этот вопрос «не ко времени».