31 декабря 2024, 11:47

Безопасность самолетов на базе Boeing 737-800 проверят в Южной Корее

Global Look Press
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Военные Южной Кореи после крушения Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air проведут проверку безопасности всех самолетов на такой базе. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

«Минобороны 30 декабря поручило на всех уровнях подразделений провести специальные меры безопасности для предотвращения возможных инцидентов, связанных с самолетами компании Boeing и другими воздушными судами. Военные проведут проверки безопасности всех роторных воздушных судов, состоящих в вооруженных силах», - заявили в штабе.

ВВС Южной Кореи также начали проверку бортов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye, созданных на базе коммерческого самолета Boeing 737-700.

Следовавший рейсом из Бангкока самолет Boeing B737-800 перевозчика Jeju Air разбился утром 29 декабря в Муане. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену ограждения, погибли 179 человек.

Самолеты Южная Корея Boeing Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
31 декабря 2024, 11:43
В доме устроившего стрельбу в парламенте Абхазии депутата прошли обыски
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В Абхазии провели обыск в доме депутата парламента Адгура Харазии, которого подозревают в убийстве коллеги Вахтанги Голандзии и покушении на убийство еще одного парламентария — Кана Кварчии. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

В Абхазии провели обыск в доме депутата парламента Адгура Харазии, которого подозревают в убийстве коллеги Вахтанги Голандзии и покушении на убийство еще одного парламентария - Кана Кварчии. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

«Обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами», - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что после изъятия оружия экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии назначил судебно-баллистическую экспертизу.

Правоохранители продолжают розыск Харазии. Стрельбу в парламенте он устроил 19 декабря. От полученных ранений скончался депутат Вахтанги Голандзия , второй парламентарий попал в больницу.

Харазию лишили неприкосновенности, против него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство общеопасным способом» и «Покушение на убийство общеопасным способом».

Уголовное дело Убийства Стрельба Абхазия Депутаты
31 декабря 2024, 07:56
Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным
РИА «Новости»
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Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления межгосударственных связей. Его слова привело агентство «Синьхуа».

«Я готов продолжать поддерживать с господином президентом тесные контакты, твердо придерживаться основного направления сотрудничества Китая и России, продолжать укреплять отношения стран вечной добрососедской дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и всеобъемлющего стратегического взаимодействия в новую эпоху», - заявил Цзиньпин.

Председатель КНР выразил готовность придавать импульс модернизации и развитию двух стран, способствовать повышению благосостояния народов КНР и России, вносить новый значительный вклад в укрепление правопорядка и международной справедливости.

Ранее Путин заявил о самом высоком уровне отношений России и Китая.

Международные отношения Россия Китай Си Цзиньпин
31 декабря 2024, 03:13
«Интересный и опасный». Назван главный вызов России в 2025 году
РИА «Новости»
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Главным вызовом внешней политики России в 2025 году будет избранный президент США Дональд Трамп. Своими прогнозами в беседе с Lenta.ru поделился политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Все же главное - Дональд Трамп. Его ресурсы огромны, а мотивы и намерения не до конца ясны», - сказал он.

Эксперт предположил, что республиканец готов начать процесс урегулирования конфликта на Украине. Однако Трамп может отказаться от своих намерений и полностью поменять сценарий игры. Поэтому решение проблемы может стать еще более дорогостоящим для всех конфликтующих сторон.

По словам Чеснакова, наступающий 2025 год будет непростой, но интересный и опасный.

После победы на выборах президента в США Дональд Трамп заявил о своей готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Глава государства также заявлял, что готов встретиться с избранным президентом США в любое время. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что обсуждений по организации встречи Путина с Трампом пока нет.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин
30 декабря 2024, 23:49
Умер актер из польской версии сериала «След» Яцек Лукашевский
Соцсети
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Известный польский актер кино и телевидения Яцек Лукашевский умер 14 декабря 2024 года, но его семья объявила об этом только через две недели после его ухода из жизни. При этом похороны артиста родные организовали только на 7 января. Об этом сообщило польское издание Plejada.

Семья артиста объявила, что панихида пройдет в церкви францисканцев в Броновице, откуда гроб доставят на кладбище Кракова. Близкие Лукашевского попросили всех скорбящих не покупать цветы, а перевести деньги в качестве пожертвования в хоспис имени Святого Лазаря.

В Польше Яцек Лукашевский прославился в качестве актера и режиссера документального сериала «Побег на Борнхольм», который выходил на экраны в 2003 году.

В последующие годы он сыграл эпизодические роли в фильмах «Гражданин Джонс» режиссера Агнешки Холланд и военном фильме «Белая храбрость» Мартина Кошалки.

Кроме того, он появлялся в польской версии российского криминального сериала «След», сыграв там роль Арнольда Чижевского.

В конце прошлой недели стало известно о смерти актера, комика и звезды Бродвея Дика Капри. Он ушел из жизни в возрасте 93 лет. В зените славы он находится в начале 70-х годов прошлого века, когда выступал с Фрэнком Синатрой и Лайзой Минелли, которые подтолкнули его к идее попробовать себя в бродвейских мюзиклах.

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