Беженцам из Нагорного Карабаха возместят расходы на жизнь в Армении

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Он подчеркнул, что выплаты получат все беженцы, независимо от возраста.

«Для покрытия расходов на проживание каждой семьи будет выделяться 40 тысяч драмов (100 долларов) на человека в месяц плюс еще 10 тысяч драмов (25 долларов) на каждого на все коммунальные расходы», - написал Пашинян.

Глава правительства Армении подчеркнул, что программа начнется в воскресенье, 1 октября, и продлится не менее полугода. Кроме того, переселенцы, прибывшие в Армению, получат единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч драмов (около 250 долларов). Этот вид поддержки начнет действовать на следующей недели.

Компенсации не смогут получить семьи, у которых есть жилая недвижимость на территории Армении, а также люди, размещенные в специальных центрах ухода.

После проведенной Азербайджаном локальной террористической операции, которая завершилась сложением оружия подразделений армян Нагорного Карабаха, с территории непризнанной республики начали массово уезжать люди. Число вынужденных переселенцев превысило 100 тысяч человек.

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