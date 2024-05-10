Бежавший в Белоруссию судья назвал шуткой публикацию секретного документа

Шмидт отметил, что это его единственный «секретный документ» который он привез в Белоруссию из Польши. Он подчеркнул, что своей шуткой доказал, что никаких законов своей страны он не нарушал.

«Своими действиями официальная Варшава устраивает охоту на ведьм», - заявил он.

Сообщение о публикации секретного документа привезенного из Варшавы Шмидт опубликовал в ответ на получение прокуратурой Польши санкции на арест. При этом он изначально утверждал, что не располагает никакими секретными файлами , а его отъезд из связан с политическим преследованием.

Польская прокуратура ранее заявила, что Шмидт до снятия с себя полномочий судьи работал на иностранную разведку и передавал секретную информацию, касающуюся безопасности страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал все подозрения в адрес беженца чушью и пообещал рассмотреть прошение Шмидта о политическом убежище.

Запросивший политического убежища в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт выполнил свою «угрозу» с публикацией секретного документа.

В своем Telegram-канале он выложил стилизованную под старину фотографию премьер-министра Польши Дональда Туска в форме НКВД. На обратной стороне снимок подписан «Агент корнишон» и указана дата рождения политика.