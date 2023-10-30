«Трое россиян живут в зоне ожидания вылета аэропорта с октября 2022 года <…> Они подали прошение о предоставлении убежища после приземления в аэропорту, но министерство юстиции отклонило их ходатайства, заявив, что простое уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца», - сообщило издание.

Мужчины подавали иск об аннулировании решения министерства, в феврале окружной суд Инчхона вынес решение в пользу двоих из них. Но ведомство обратилось в суд более высокой инстанции, в результате россияне остались жить в терминале аэропорта. Национальная комиссия по правам человека попросила руководство аэропорта улучшить условия проживания для застрявших в воздушной гавани россиян.

Некоторые россияне ранее уезжали в Израиль. Однако стало известно, что тех, кто получил израильское гражданство, призовут в армию. Это касается как мужчин, так и женщин. Пока неизвестно, сколько россиян призвали в рамках последней мобилизации, когда ЦАХАЛ набрал 300 тысяч резервистов.

Люди, обладающие одновременно российским и израильским гражданством, захотели покинуть ближневосточную страну. Они просятся в Россию.