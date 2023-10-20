Бежавшему в Северную Корею американскому солдату предъявили обвинения
Американскому солдату Трэвису Кингу, который бежал из Южной Кореи в КНДР, предъявили обвинения по восьми пунктам единого кодекса военной юстиции. Его обвинили в дезертирстве, нападении на сослуживца, а также в склонении к производству детской порнографии. Об этом сообщил Reuters.
Министерство обороны подтвердило информацию о том, что служивший в Южной Корее американский солдат в июле самовольно перешел на сторону Северной Кореи. Его вернули в США в конце сентября. Сухопутные войска выдвинули против Кинга обвинения в различных преступлениях, в том числе не связанных напрямую с дезертирством.
«Дело сухопутных войск против Кинга<…> включает восемь отдельных пунктов обвинения в соответствии с единым кодексом военной юстиции», - указало агентство.
Ранее СМИ сообщали о резком увеличении количества случаев дезертирства в Военно-морских силах США. Возраст большинства бежавших военных составлял менее 25 лет. Причиной для дезертирства могли быть «ужасные» условия в местах прохождения службы, а также сильный стресс, отметили журналисты.