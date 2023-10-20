Бежавшему в Северную Корею американскому солдату предъявили обвинения

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Министерство обороны подтвердило информацию о том, что служивший в Южной Корее американский солдат в июле самовольно перешел на сторону Северной Кореи. Его вернули в США в конце сентября. Сухопутные войска выдвинули против Кинга обвинения в различных преступлениях, в том числе не связанных напрямую с дезертирством.

«Дело сухопутных войск против Кинга<…> включает восемь отдельных пунктов обвинения в соответствии с единым кодексом военной юстиции», - указало агентство.

Ранее СМИ сообщали о резком увеличении количества случаев дезертирства в Военно-морских силах США. Возраст большинства бежавших военных составлял менее 25 лет. Причиной для дезертирства могли быть «ужасные» условия в местах прохождения службы, а также сильный стресс, отметили журналисты.