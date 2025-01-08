Бездомный японец стал зарабатывать на жизнь комплиментами

До этого мужчина годами работал в компании в своем родном городе Тотиги. Из-за игровой зависимости японец лишился работы, семьи и оказался на улице. Чтобы выжить, он стал зарабатывать, делая комплименты окружающим.

Сейчас мужчина разгуливает с табличкой «Я тебя так хвалю!». Он начинает с комплиментов внешности незнакомцев, а в процессе беседы находит другие поводы для похвалы. В среднем он зарабатывает около 10 тысяч иен в день (около семи тысяч рублей).

За три года Дядя Хвала, как его прозвали в местных СМИ, прибрел постоянных клиентов и даже устраивает «деловые поездки» по Японии. Мужчина признался, что всегда хотел стать уличным артистом, и нынешняя работа его вполне устраивает.

«Если другому человеку это нравится, то и мне приятно. Вот почему мне удается делать это на протяжении последних трех лет», - сказал мужчина.

В Москве полицейские задержали бездомного , который оказался миллиардером Вячеславом Чикалиным. Мужчина назвался бомжом и участником спецоперации.

В Италии женщина убила обокравшего ее бездомного мигранта. Она несколько раз переехала его на машине, сообщил телеканал «Звезда».

В Тюмени перед Новым годом попрошайки стали массово просить посетителей гипермаркетов купить им красную икру и другие деликатесы, сообщил Ura.ru.