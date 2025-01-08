Бездомный японец стал зарабатывать на жизнь комплиментами
Бездомный житель Японии начал зарабатывать на жизнь, осыпая незнакомцев комплиментами за небольшую плату. Об этом сообщило издание Oddity Central.
До этого мужчина годами работал в компании в своем родном городе Тотиги. Из-за игровой зависимости японец лишился работы, семьи и оказался на улице. Чтобы выжить, он стал зарабатывать, делая комплименты окружающим.
Сейчас мужчина разгуливает с табличкой «Я тебя так хвалю!». Он начинает с комплиментов внешности незнакомцев, а в процессе беседы находит другие поводы для похвалы. В среднем он зарабатывает около 10 тысяч иен в день (около семи тысяч рублей).
За три года Дядя Хвала, как его прозвали в местных СМИ, прибрел постоянных клиентов и даже устраивает «деловые поездки» по Японии. Мужчина признался, что всегда хотел стать уличным артистом, и нынешняя работа его вполне устраивает.
«Если другому человеку это нравится, то и мне приятно. Вот почему мне удается делать это на протяжении последних трех лет», - сказал мужчина.
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