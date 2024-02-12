12 февраля 2024, 13:17

Бездомный в Британии крал соски у младенцев, чтобы успокоиться

Unsplash
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В Великобритании поймали серийного похитителя сосок у младенцев. Кражи мужчина совершил, чтобы воспользоваться пустышками самостоятельно, потому что в детстве ему их никогда не давали, сообщил таблоид Daily Mirror.

Известно, что бездомному 23 года, его зовут Джош Гилдер. Соски он похищал у младенцев в городе Харлоу в период между февралем и августом 2023 года. После кражи бездомный отправлялся в палатку и там начинал сам сосать пустышку.

Гилдера задержали после очередной кражи. Его адвокат на суде объяснил, что в младенчестве у его подзащитного не было сосок, ему их не давали никогда, а теперь свои поступки он объясняет тем, что хочет успокоиться.

Бездомного обвинили в пяти эпизодах краж, трех случаях нападения и нарушении общественного порядка. По решению суда Гилдера отправили в тюрьму. За решеткой он проведет 14 месяцев.

Великобритания Дети
12 февраля 2024, 12:28
Секретный и расточительный. FT рассказала о тайном клубе европейских банкиров
РИА «Новости»
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Главы крупнейших банков Европы организовали тайный клуб, заседания которого собирают два раза в год. Работу этой организации не освещают в СМИ, а экс-участники критикуют ее за расточительство и непрозрачность, сообщила Financial Times.

Этот клуб, по данным газеты, существует уже несколько десятков лет. Организация носит название Международный институт банковских исследований (Institut International d’Etudes Bancaires, сокращенно IIEB).

Осенью прошлого года IIEB организовала в Цюрихе трехдневную встречу 40 самых влиятельных представителей европейской банковской сферы Европы. В ней приняли участие, в частности, управляющий ЦБ Швейцарии Томас Йордан и глава Минфина страны Карин Келлер-Суттер. На повестке было, помимо прочего, плачевное состояние банка Credit Suisse и его слияние с UBS.

FT отметила, что IIEB представляет самый секретный клуб европейских финансистов, где главы банков встречаются с лидерами разных стран и председателями Центробанков.

«Это не Давос, где каждый может купить себе членство», - заявил газете один из членов клуба.

Основали IIEB в Париже еще в 1950 году, чтобы на высшем уровне обсуждать события в экономике и банковской сфере. Встречи клуба проходили в королевских дворцах и роскошных отелях. Участники этого клуба, как отметила FT, не только обсуждают актуальные вопросы, но ездят на частные экскурсии по историческим достопримечательностям.

Например, одна из встреч в 2010 году проходила в пятизвездочном отеле Grand Hôtel в Стокгольме. Членам клуба предложили праздничный ужин и посещение оперного театра, а их женам - тур по магазинам.

Председатель правления шведского банка Handelsbanken Пер Боман был одним из организаторов мероприятия, но незадолго до встречи решил покинуть клуб. Его недовольство вызвало излишнее расточительство и отсутствие прозрачности.

Банки Европа
12 февраля 2024, 11:48
Риски завоза Аляскапокса в Россию исключили. Что это за вирус и как передается
Global Look Press
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Риски завоза вируса Аляскапокс на территорию России исключены, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Заявление появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Специалисты обратили внимание на данные департамента здравоохранения Аляски. Там заявляли о смерти от вируса Аляскапокс пожилого мужчины на полуострове Кенай в США.

По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, которая жила вместе с погибшим. Также известно, что у умершего был ослаблен иммунитет из-за лечения онкозаболевания.

Вирус Аляскапокс, как правило, встречается у мелких млекопитающих и чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. В распространении вируса могут участвовать кошки и собаки.

На сегодня не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку, а риски завоза и заболевания вирусом Аляскапокс в Россию исключены, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе добавили, что хотя число выезжающих с континента минимальное, специалисты контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу. Для этого задействовали АИС «Периметр», которая позволяет анализировать и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Информация по данному случаю требует дополнительной проверки и подтверждения. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», - заключили представители ведомства.

США Болезни Роспотребнадзор Животные
12 февраля 2024, 11:44
Госпитализацию Остина назвали тяжелейшим ударом для США
Global Look Press
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Ситуация с очередной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина стала огромным ударом для американских властей. Об этом «360» сообщил политолог Евгений Михайлов.

На время медицинского обследования глава оборонного ведомства передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хиггс.

«На самом деле абсолютно никому неизвестна. Насколько я знаю, передача полномочий стала для нее неожиданностью. В любом случае ситуация с Остином ухудшит ситуацию для Пентагона и станет тяжелейшим ударом как для американской политики, так и для предвыборной кампании Джо Байдена», - сказал Михайлов.

Политолог отметил, что подобные ротации в Пентагоне не идут на пользу национальной безопасности США.

«В истеблишменте страны царит недоумение и несуразица, Хиггс никто не воспринимает как главу Минобороны. Думаю, скоро мы увидим уничижительные высказывания со стороны республиканцев и Дональда Трампа», - добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Остин попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. В конце декабря глава Пентагона прошел лечение от рака.

США Пентагон
12 февраля 2024, 10:38
Зачистка информполя и жесткая цензура. Как ЕС борется с «российской угрозой» в СМИ
РИА «Новости»
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Евросоюз занимается тем, что, по сути, ведет войну против России на информационном поле, заявил РИА «Новости» и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Он обратил внимание, что при этом ЕС использует нелегитимные меры против российских журналистов.

«Главный предлог связанного с информпотоками регулирования - противодействие „российской угрозе“», - указал собеседник агентства.

Логвинов подчеркнул, что ЕС действует тут, как и в других областях, - вводит бесконечные санкции против журналистов и ограничивает работу российских СМИ, лишая европейское общество альтернативных информационных источников.

«В ЕС борются не с дезинформацией, а с „неугодными“ источниками информации. Все, что не соответствует западному мейнстриму, подвергается жесткой цензуре», - добавил Логвинов.

По его оценке, речь идет буквально о зачистке информационного пространства. Одновременно с этим закручиванием гаек евробюрократия предпринимает попытки мобилизовать избирателей в контексте выборов в Европарламент, заключил он.

Россия Евросоюз

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