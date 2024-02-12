Бездомный в Британии крал соски у младенцев, чтобы успокоиться

Известно, что бездомному 23 года, его зовут Джош Гилдер. Соски он похищал у младенцев в городе Харлоу в период между февралем и августом 2023 года. После кражи бездомный отправлялся в палатку и там начинал сам сосать пустышку.

Гилдера задержали после очередной кражи. Его адвокат на суде объяснил, что в младенчестве у его подзащитного не было сосок, ему их не давали никогда, а теперь свои поступки он объясняет тем, что хочет успокоиться.

Бездомного обвинили в пяти эпизодах краж, трех случаях нападения и нарушении общественного порядка. По решению суда Гилдера отправили в тюрьму. За решеткой он проведет 14 месяцев.