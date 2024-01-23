Безбилетный россиянин в США отказался выходить из тюремной камеры. Его силой привезут в суд

Безбилетника схватили в пункте паспортного контроля в аэропорту Лос-Анджелеса 4 ноября 2023 года. Сергей Очигава прилетел из Копенгагена без визы, авиабилета и паспорта, в списках пассажиров он не значился. Мужчину задержали.

Предварительные слушания по его делу перенесли из-за неявки обвиняемого. Россиянин отказался выходить из камеры в центре содержания. Окружной суд Калифорнии выдал постановление, которым разрешил судебным маршалам еще раз постараться убедить его выйти добровольно, а в случае отказа применить силу.

В момент задержания Сергей Очигава утверждал, что не спал три дня и не помнил, как очутился в самолете. Авиакомпания SAS заявила, что он не предъявил посадочный талон и занял свободное место. В багаже нарушителя нашли российское и израильское удостоверения личности.