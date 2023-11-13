«Без большого риска». Назван простой способ для России проверить НАТО на прочность

«Президенту Путину стоило бы только позволить своим войскам продвинуться на несколько метров на отдаленном участке фронта и таким образом проверить НАТО на прочность без большого риска», - заметил аналитик.

Он напомнил, что Североатлантический альянс обещает защищать каждый дюйм своей территории, и в таком случае ему фактически придется прямо вступить в конфликт. Помимо этого, Штурм указал на то, что возможное присоединение Украины к альянсу без восточных областей будет означать признание этих территорий за Россией.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал предложение Расмуссена «удивительным» и подчеркнул, что стране требуются не подобные инициативы, а значительная военно-технологическая помощь.