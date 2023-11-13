«Без большого риска». Назван простой способ для России проверить НАТО на прочность
Если воплотится план бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о принятии Украины в состав НАТО без утраченных территорий, России будет легко проверить альянс на прочность. Об этом написал обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Питер Штурм.
«Президенту Путину стоило бы только позволить своим войскам продвинуться на несколько метров на отдаленном участке фронта и таким образом проверить НАТО на прочность без большого риска», - заметил аналитик.
Он напомнил, что Североатлантический альянс обещает защищать каждый дюйм своей территории, и в таком случае ему фактически придется прямо вступить в конфликт. Помимо этого, Штурм указал на то, что возможное присоединение Украины к альянсу без восточных областей будет означать признание этих территорий за Россией.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал предложение Расмуссена «удивительным» и подчеркнул, что стране требуются не подобные инициативы, а значительная военно-технологическая помощь.