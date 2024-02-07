Бесшумная «черная дыра» прибыла на Камчатку

Основная задача подлодок: не дать американцам перехватить стратегические крейсеры России.

«Лодки проекта 636.3 вполне подходят для этого по своим характеристикам. У них хорошие ходовые качества, комплекс вооружения», - рассказал журналистам издания военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Субмарины будут прикрывать развертывание атомных стратегических ракетоносцев «Борей». Подлодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных, за что получили прозвище «черные дыры».

Суда практически незаметны, они будут охранять и оборонять побережье. Например, в случае конфликта они смогут прервать сообщение кораблей, не позволят высадиться десанту. Сейчас осталось проверить, как подлодка покажет себя в сложных гидрометеорологических условиях.

Ранее стало известно, что Швеция решила построить подводные лодки для борьбы с Россией в Балтийском море. Дизель-электрические подводные лодки, названные «Блекинге» и «Сконе», начнут патрулировать восточные районы НАТО. Субмарины планируют спустить на воду в 2027 и 2028 годах.

Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет чувствовать себя в безопасности благодаря флоту, морякам и вооружению. Атомные крейсеры «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» и другие долгие годы будут надежно защищать Родину.