«Беспрецедентный терроризм». ХАМАС ответил на слова израильского министра о ядерном ударе по сектору Газа

«Заявления <…> отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», - процитировало его РИА «Новости».

По мнению Касема, израильская сторона позволяет себе подобные высказывания из-за полной поддержки ее действий Соединенными Штатами.

Министр от партии «Еврейская сила» на вопрос журналистов, нужно ли, по его мнению, сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, ответил, что «это одна из возможностей». После этого Элияху сделал еще несколько громких заявлений о судьбе заложников и «отсутствии невиновных» в палестинском анклаве. Позже министру пришлось оправдываться и объяснять, что слова о ядерном ударе были метафорой.

Впрочем, это не помогло - премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил его от заседаний кабмина на неопределенный срок. Нетаньяху заверил, что возможность ядерного удара не рассматривается.