10 января 2024, 19:20

Беспорядки вспыхнули в столице Папуа-Новой Гвинеи из-за забастовки полицейских

Unsplash
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Массовые беспорядки начались в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби. Губернатор Пауэс Паркоп сообщил в Facebook* о жертвах среди населения.

Беспорядки стали возможными из-за забастовки полицейских и военных, недовольных вычетом из зарплат, сумма которых составила до 30% от их оклада. Как сообщила радиостанция RNZ , около 200 силовиков собрались в центральном парке города и отказались выполнять свою службу.

В результате волнений по меньшей мере шесть магазинов сожгли. Точное число пострадавших остается неизвестным.

Власти попытались взять ситуацию под контроль: они попросили полицейских вернуться к работе, объяснив снижение зарплат сбоем в государственной системе, и привлекли правоохранителей из других городов. Местных жителей попросили не выходить из домов.

Накануне беспорядки вспыхнули в Эквадоре после побега из тюрьмы главарей двух основных бандитских группировок в стране. Оказавшиеся в центре волнений россияне заявили, что в городах закрылись магазины и опустели улицы, в государстве объявлен режим «внутреннего вооруженного конфликта».

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Беспорядки
10 января 2024, 19:22
Около 40 человек погибли и пострадали при ударе ЦАХАЛ по жилому дому в Газе
Unsplash
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До 40 человек погибли и получили ранения при ударе армии Израиля по жилому дому в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на медиа-офис администрации палестинского анклава.

Власти отметили, что ЦАХАЛ вводит общественность в заблуждение - вслед за объявлением района Дейр аль-Балаха безопасным израильские военные разбомбили там жилой дом.

«Погибли и получили ранения до 40 человек», - подчеркнул в медиа-офисе.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после атаки ХАМАС по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ стал наносить удары по объектам в секторе Газа, в том числе гражданским.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала убежище сотрудников организации «Врачи без границ» в палестинском Анклаве. В результате четыре человека получили ранения, среди них - один ребенок.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины
10 января 2024, 16:35
«Просто кошмар». Живущая в Эквадоре россиянка рассказала о вооруженных людях на улицах Гуаякиля
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Вооруженные люди на улицах Гуаякиля в Эквадоре стреляют во всех без разбора. Об этом «360» рассказала живущая в городе россиянка.

То ли бандиты, то ли полиция Женщина уточнила, что находится в Гуаякиле уже полгода. По ее словам, там всегда было небезопасно.

«А то, что творилось вчера, это просто какой-то кошмар. Я не выходила на улицу, и все новости узнавала только через интернет и по телевизору. Мне и этого хватило. На улицах вооруженные люди, непонятно, то ли бандиты, то ли полиция, стреляют во всех без разбора», - рассказала она.

Россиянка добавила, в городе полно горящих машин, а учреждения закрыты. На улицах почти никого нет.

«Это что-то с чем-то. Никто никого не предупреждал о грядущем, можно было только догадываться, что с введением военного положения может что-то случиться, и бандиты будут против этого», - отметила женщина.

Никакой паники Еще один собеседник «360», живущий в поселке возле города Кито, рассказал, что в его районе все было достаточно спокойно. По его словам, «от греха подальше» решили закрыть учреждения и школы - детей массово забирали из учебных заведений.

«Люди не очень хотят выходить, а в основном у нас все спокойно. Об эвакуации никто не говорил, то есть нет никакой особой паники. <…> Вооруженных людей у нас тоже нет», - отметил он.

Лидеры бандитских группировок в Эквадоре сбежали из тюрем , что привело к беспорядкам в стране. Люди с оружием ворвались в студию эквадорского телеканала TC Television в Гуаякиле и взяли ведущих в заложники в прямом эфире. Президент страны Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта. В столицу Эквадора Кито стянули танки.

Стрельба Беспорядки Оружие
10 января 2024, 15:57
США решили отказаться от закупки российского урана
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США ищут подрядчиков, чтобы наладить внутренние поставки уранового топлива. Штаты хотят отказаться от урана из России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Минэнерго.

«Министерство энергетики ищет контракты сроком максимум на 10 лет», - написали журналисты.

Ведомство планирует выделить на контракты поставок 500 миллионов долларов. В Соединенных Штатах собираются заняться производством так называемого высокопробно-низкообогащенного уранового топлива. Правительству придется вложить немало денег, чтобы обеспечить спрос, нарастить мощности, построить новые заводы.

«Администрация президента Джо Байдена считает новые реакторы и поддержание существующего парка атомных электростанций критически важными для своей программы борьбы с изменением климата», - отметили в агентстве.

В США испугались энергетического кризиса из-за ответных санкций России. Издание The Wall Street Journal сообщило, что уран был самым ходовым товаром, но цена на ядерное топливо достигла самого высокого уровня с 2007 года. В 2022 году атомные электростанции США получили около 24% обогащенного урана из России. Америка пытается наладить внутреннее производство урана, чтобы снизить риск критической нехватки топлива в будущем.

Ранее законопроект о запрете импорта урана из России одобрили в США. Ограничения будут действовать до конца 2040 года.

США Топливо Санкции Россия Деньги
10 января 2024, 15:54
Йеменские хуситы впервые с 31 декабря напали на американский корабль
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Йеменские боевики атаковали корабль США в Красном море с помощью ракет и БПЛА. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сари, сообщил телеканал Al Arabiya.

Нападение на американское судно стало первым после удара по Военно-морским силам США 31 декабря.

Представитель хуситов рассказал, что повстанцы ударили ракетами по кораблю, который «оказывал поддержку» Израилю. Боевики также задействовали для атаки беспилотники. Какой именно ущерб хуситы нанесли кораблю, Сари не уточнил. Он отметил, что атака по ВМС США стала «предварительным ответом» стране из-за гибели 10 йеменских боевиков.

Ранее американский флот отразил атаку йеменских хуситов вечером 9 января. Военные из США и Британии сбили над южной частью Красного моря 18 беспилотников и три ракеты.

Американский госсекретарь прокомментировал ситуацию и предостерег хуситов от атак на корабли. По его словам, действия боевиков в Красном море стали угрозой не только для Израиля и США, но и для других стран.

США Корабли Боевики Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток

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