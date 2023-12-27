Беспорядки в Пицунде организовали извне

Госдача в Пицунде находится в аренде у российской стороны по соглашению с правительством Абхазии от 14 сентября 1995 года. Новый документ о передаче объекта в собственность РФ подписали в январе 2022 года, но оппозиция выступила против ратификации соглашения.

«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», - подчеркнул Карасин.

По его словам, рассмотрение этого вопроса в парламенте Абхазии уже состоялось. Он назвал очевидным, что беспорядки в Пицунде искусственно подогреваются извне, и к сложившейся ситуации нужно относиться спокойно.

«Все остальное - это начинают так называемые друзья бучу организовывать», - заявил сенатор.

По мнению оппозиции, некоторые пункты соглашения между РФ и Абхазией противоречат конституции республики. Из-за этого у здания парламента устроили мирную акцию протеста с участием сотен человек.