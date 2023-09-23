Беспорядки начались во Франции во время акции протеста против полицейского насилия

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Участники митинга начали забрасывать полицейскую машину камнями и бутылками, а затем попытались разбить окна палками, чтобы достать оттуда правоохранителей. Один из сотрудников полиции вышел и направил пистолет в толпу, что заставило агрессивных манифестантов разбежаться.

Как только полицейский сел в автомобиль, протестующие снова атаковали машину. Прибывший на помощь отряд с ружьями, заряженными резиновыми пулями, умерил пыл демонстрантов.

В акции протеста принимают участие профсоюзы, студенты, а также политические партии, в том числе коммунистическая. Они скандируют антиполицейские лозунги и слова в поддержку тем, кто пострадал от произвола сотрудников правоохранительных органов.

Власти готовятся к тому, что в субботу митинги продолжатся.