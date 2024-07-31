31 июля 2024, 02:39

Беспорядки и столкновения с полицией начались после гибели детей в Британии

РИА «Новости»
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В английском городе Саутпорт произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией после резни детей на танцевальном мастер-классе 29 июля. Несколько полицейских пострадали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию графства Мерсисайд.

Появилась информация, что число погибших во время резни детей увеличилось до трех. Кроме того, полиция Мерсисайда сообщила, что участники беспорядков, которые прошли в Саутпорте вечером 30 июля, кидали в силовиков бутылки и мусорные баки.

«Сегодня вечером несколько офицеров полиции получили ранения, автомобили были подожжены, а магазин в Саутпорте разграблен», - уточнили в полиции.

Телеканал Sky News заявил, что в центре города собрались сотни человек. Они принесли к месту резни цветы, мягкие игрушки и воздушные шарики. Столкновения с полицией произошли у городской мечети. Беспорядки устроили сторонник ультраправой организации «Английская лига защиты», выступающие против исламизации страны.

Ранее в английском Саутпорте 17-летний юноша из Кардифа напал с ножом на людей, занимающихся танцами под песни певицы Тейлор Свифт.

Два ребенка погибли от ножевых ран на месте, шесть детей и еще двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.

Великобритания Англия Убийства Дети Протесты Поножовщины Полиция
31 июля 2024, 02:53
Проститутки остались без работы в Париже из-за Олимпийских игр
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После начала Олимпийских игр в Париже представительницы секс-индустрии пожаловались на сложности в работе. Об этом сообщило News.com.au.

В связи с Олимпиадой усилилось патрулирование улиц, поэтому секс-работницы, у которых не все в порядке с документами, стали бояться ареста. Это приведет к тому, что они останутся без заработка.

«Каждый день проходят полицейские проверки. Если они меня арестуют и депортируют в Китай, там мне не окажут медицинской помощи», - пожаловалась одна из женщин.

После приезда в Париж китаянка рассчитывала работать уборщицей, но ушла в проституцию после того, как у нее диагностировали рак груди, чтобы оплачивать свое лечение.

Другие женщины боятся новых правил безопасности, ограничивающих движение пешеходов и транспорта по Парижу. По их словам, постоянные клиенты не могут добраться к ним из-за этих ограничений.

Перед церемонией открытия Олимпийских игр, которая проходила вдоль реки Сена, секс-работницам пришлось покинуть свои обычные точки.

Ранее британского спортивного комментатора Боба Балларда отстранили от работы на Олимпиаде-2024 за сексистское высказывание.

Париж Женщины Олимпиада в Париже — 2024
31 июля 2024, 01:02
Визит «Азова» вызвал протест в Чехии
РИА «Новости»
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Представитель компартии Чехии в Европарламенте Катержина Конечна выступила против приезда бойцов третьей штурмовой бригады ВСУ в Прагу. Свой протест депутат объяснила их неонацистскими взглядами, сообщило РИА «Новости».

«Полк „Азов“* - худшее проявление украинского национализма и неонацизма», - отметила она В письме министру иностранных дел Чехии Конечна отметила, что действия «Азова»* привлекли внимание многих лидеров Запада. Деятельность этого полка раскритиковали в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, добавила депутат.

Ранее в Харькове заметили передвижение колонны техники «Азова»*. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в колонне были самоходные артиллерийские установки зарубежного образца.

Также стало известно о появлении в ВСУ заградотрядов из мобилизованных. Украинские командиры расстреливают всех, кто отказался подчиняться их приказам.

«Азов»* -запрещенная в России террористическая организация.

Чехия Депутаты Запад Европарламент
31 июля 2024, 00:28
«Волосы встают дыбом». Британской армии предрекли поражение в случае войны с Россией
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Россия очень быстро расправится с британскими войсками в случае военного конфликта. Об этом в комментарии газете Express заявил отставной подполковник Стюарт Кроуфорд.

По его словам, у британцев оружия хватит максимум на пару месяцев. Большая часть запасов ушла на помощь Украине.

По мнению Кроуфорда, также возникли бы сложности с бронетанковыми бригадами. В случае непрерывных боев они продержались бы только около двух недель.

«От реального количества наших боеприпасов волосы встают дыбом», - сказал он.

Подполковник указал, что у британских войск не будет оборудования и техники для восстановления своих подразделений, если их разгромят российские военные.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что страны Запада начали готовиться к вооруженному конфликту с Россией, пока они не готовы к прямому столкновению.

Военные Войны Россия Запад
30 июля 2024, 23:50
В Южной Корее назвали имя приемника лидера КНДР Ким Чен Ына
РИА «Новости»
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Южнокорейская разведка заявила, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Чжу Э готовится сменить отца на посту главы республики. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в парламенте.

Южнокорейская Национальная разведывательная служба представила отчет парламентскому комитету по разведке, в котором оценивается частота публичных выступлений дочери северокорейского лидера, на каких мероприятиях, а также то, какие титулы используются в ее отношении.

Выяснилось, что около 60% общественной деятельности девушки включало сопровождение отца на военные и экономические мероприятия.

Кроме того, по отношению к ней использовали титул «хяндо», который переводится как «проводник» и означает «освещающий путь вперед в революционной борьбе». Его используют только для обозначения лидеров или их преемников.

При этом разведка Южной Кореи не исключила того, что лидер КНДР выберет другого преемника. Окончательное решение еще не принято. Если же говорить о Ким Чен Ыне, то у него имеются проблемы со здоровьем из-за лишнего веса (140 килограммов), высокого кровяного давления и диабета.

Ранее на Западе заявили, что в случае войны между Южной Кореей и КНДР мировая экономика в первый год потеряет порядка четырех триллионов долларов.

Разведка Ким Чен Ын Семья Южная Корея КНДР

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