Беспорядки и столкновения с полицией начались после гибели детей в Британии

Появилась информация, что число погибших во время резни детей увеличилось до трех. Кроме того, полиция Мерсисайда сообщила, что участники беспорядков, которые прошли в Саутпорте вечером 30 июля, кидали в силовиков бутылки и мусорные баки.

«Сегодня вечером несколько офицеров полиции получили ранения, автомобили были подожжены, а магазин в Саутпорте разграблен», - уточнили в полиции.

Телеканал Sky News заявил, что в центре города собрались сотни человек. Они принесли к месту резни цветы, мягкие игрушки и воздушные шарики. Столкновения с полицией произошли у городской мечети. Беспорядки устроили сторонник ультраправой организации «Английская лига защиты», выступающие против исламизации страны.

Ранее в английском Саутпорте 17-летний юноша из Кардифа напал с ножом на людей, занимающихся танцами под песни певицы Тейлор Свифт.

Два ребенка погибли от ножевых ран на месте, шесть детей и еще двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.