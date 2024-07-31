Беспорядки и столкновения с полицией начались после гибели детей в Британии
В английском городе Саутпорт произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией после резни детей на танцевальном мастер-классе 29 июля. Несколько полицейских пострадали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию графства Мерсисайд.
Появилась информация, что число погибших во время резни детей увеличилось до трех. Кроме того, полиция Мерсисайда сообщила, что участники беспорядков, которые прошли в Саутпорте вечером 30 июля, кидали в силовиков бутылки и мусорные баки.
«Сегодня вечером несколько офицеров полиции получили ранения, автомобили были подожжены, а магазин в Саутпорте разграблен», - уточнили в полиции.
Телеканал Sky News заявил, что в центре города собрались сотни человек. Они принесли к месту резни цветы, мягкие игрушки и воздушные шарики. Столкновения с полицией произошли у городской мечети. Беспорядки устроили сторонник ультраправой организации «Английская лига защиты», выступающие против исламизации страны.
Ранее в английском Саутпорте 17-летний юноша из Кардифа напал с ножом на людей, занимающихся танцами под песни певицы Тейлор Свифт.
Два ребенка погибли от ножевых ран на месте, шесть детей и еще двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.