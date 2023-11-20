Беспомощность Байдена перед иранской угрозой разочаровала Пентагон

С 17 октября 10 военных баз в Ираке и Сирии подверглись 61 обстрелу ракетами и удару беспилотниками, пострадали американские военные. Джо Байден санкционировал три раунда авиаударов, все по восточной Сирии, во время которых уничтожили склады с оружием и боеприпасами, командный пункт и учебный центр. Но эти ответные меры не принесли ощутимого результата - обстрелы возобновились почти сразу.

«Не существует четкого определения того, что мы пытаемся сдержать. Пытаемся ли мы сдержать подобные иранские атаки в будущем? Это явно не работает», - сказал один из источников.

Собеседники издания заявили, что в Пентагоне растут сомнения по поводу нынешнего подхода. Белому дому представили другие варианты ответных действий.

Один из последних ударов нанесли по американской базе «Конико» на востоке Сирии. Погибли несколько военнослужащих.