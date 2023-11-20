20 ноября 2023, 06:50

Беспомощность Байдена перед иранской угрозой разочаровала Пентагон

РИА «Новости»
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Все больше сотрудников Пентагона стали высказывать недовольство решениями президента США Джо Байдена по ответным мерам на удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Они посчитали их ограниченными и неэффективными, сообщила газета The Washington Post.

С 17 октября 10 военных баз в Ираке и Сирии подверглись 61 обстрелу ракетами и удару беспилотниками, пострадали американские военные. Джо Байден санкционировал три раунда авиаударов, все по восточной Сирии, во время которых уничтожили склады с оружием и боеприпасами, командный пункт и учебный центр. Но эти ответные меры не принесли ощутимого результата - обстрелы возобновились почти сразу.

«Не существует четкого определения того, что мы пытаемся сдержать. Пытаемся ли мы сдержать подобные иранские атаки в будущем? Это явно не работает», - сказал один из источников.

Собеседники издания заявили, что в Пентагоне растут сомнения по поводу нынешнего подхода. Белому дому представили другие варианты ответных действий.

Один из последних ударов нанесли по американской базе «Конико» на востоке Сирии. Погибли несколько военнослужащих.

США Пентагон Сирия Военные Иран Ирак Атака Ирана на военные базы США Джо Байден
20 ноября 2023, 06:17
Погружение вышло из-под контроля. Атомная подлодка ВМС Великобритании чуть не утонула в Атлантическом океане
Unsplash
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Атомная подводная лодка Vanguard ВМС Великобритании из-за неисправности глубиномера во время погружения в Атлантический океан едва не вошла в опасную зону и не потерпела крушение. Об этом сообщила газета The Sun.

Авария могла стать крупнейшей со времен Второй мировой войны, инженеры в кормовой части предотвратили ее в последнюю минуту. Подводная лодка готовилась к патрулированию, когда шкалы, указывающие ее глубину, перестали работать, и командиры думали, что она находится в горизонтальном положении, хотя субмарина продолжала идти ко дну. Vanguard входила в опасную зону, когда подводники заметили показания второго глубиномера и забили тревогу.

«Технически субмарина все еще находилась на глубине, на которой, как мы знаем, она может работать. <…> Подлодки там не должно было быть, и она все еще ныряла. А если бы это продолжалось, об этом даже думать не стоит», - сказал источник издания.

Если бы субмарина погрузилась еще ниже, 140 членов экипажа могли погибнуть, а сама подлодка выйти из строя. Автор статьи добавил, что еще одной опасностью стало бы попадание потерпевшей крушение Vanguard с баллистическими ракетами Trident 2 и технологиями в руки других стран до прибытия британских спасательных служб.

Китайская подлодка потерпела крушение в Желтом море. Она наткнулась на цепное и якорное препятствие. Погибли 55 членов экипажа.

Великобритания Корабли Подлодки
20 ноября 2023, 04:57
Стало известно, как сейчас живет выступившая против СВО мать Наташи Королевой
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Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай прославилась благодаря программе «Время обедать!» на Первом канале, которую вела вместе с дочерью. Но в последнее время о ней не слышно. Как и где она сейчас живет, рассказало издание News.ru.

После закрытия передачи женщину приглашали на разные программы в качестве эксперта. В 2018 году Порывай даже выпустила свою песню под названием «Пальчики оближешь». По словам Порывай, петь она начала после совета телеведущего Ивана Урганта.

В 2022 году Людмила пришла на выступление украинской певицы Ирины Билык в США. На мероприятии мать Королевой укуталась в украинский флаг и открыто заявила, что поддерживает Украину. Также женщина раскритиковала своего зятя актера Тарзана (Сергея Глушко), который занял сторону России.

Сейчас Порывай живет в Майами. После эмиграции она познакомилась с Игорем Эльпериным, который теперь - ее муж. У супруга Людмилы ресторанный бизнес в Штатах, а сама женщина владеет несколькими квартирами в стране.

Ранее стало известно, куда исчез телеведущий, популяризатор нетрадиционной медицины Геннадий Малахов. Сейчас знаменитость выпускает ролики на YouTube.

США Музыка Украина
20 ноября 2023, 03:30
Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы — СМИ
РИА «Новости»
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Украина и Польша намерены начать судебные разбирательства из-за польских перевозчиков, перекрывших границу. Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских грузовиков. Об этом сообщило издание Klymenko Time со ссылкой на украинскую ассоциацию международных автоперевозчиков.

«Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу. Об этом заявил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин», - сказано в сообщении.

Поляки требуют восстановить систему разрешений для украинских перевозчиков, приостановить действие лицензий компаний, созданных на Украине с начала СВО, и провести их проверку. Также протестующие требуют разделить очереди пустых и груженых машин.

Ранее стало известно, что на Украине начались перебои с поставками ряда товаров из-за блокировки украинской границы перевозчиками в Польше. Из-за проблем с логистикой также повысили цену доставки автомобильного газа.

Грузовики Протесты Украина Польша
20 ноября 2023, 03:01
Противник вступления в БРИКС Милей победил на выборах президента Аргентины
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На президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик, противник вступления в БРИКС, Хавьер Милей. С победой Милея поздравил его противник Серхио Масса, сообщил ТАСС.

По итогам подсчета 86,59% голосов, Милей набрал 55,96%, его оппоненту отдали голоса 44,04% избирателей.

«Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он - президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», - заявил Масса.

Милей выступает за долларизацию экономики Аргентины, приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Новый президент высказывается за дружбу с США и Израилем. Милей также против вступления Аргентины в БРИКС.

В начале октября МИД Аргентины отверг предложение Милея о долларизации экономики страны. Эта идея опасна, так как поставит на кон валютный суверенитет, посчитали в ведомстве.

Аргентина Выборы

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