Беспомощность Байдена перед иранской угрозой разочаровала Пентагон
Все больше сотрудников Пентагона стали высказывать недовольство решениями президента США Джо Байдена по ответным мерам на удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Они посчитали их ограниченными и неэффективными, сообщила газета The Washington Post.
С 17 октября 10 военных баз в Ираке и Сирии подверглись 61 обстрелу ракетами и удару беспилотниками, пострадали американские военные. Джо Байден санкционировал три раунда авиаударов, все по восточной Сирии, во время которых уничтожили склады с оружием и боеприпасами, командный пункт и учебный центр. Но эти ответные меры не принесли ощутимого результата - обстрелы возобновились почти сразу.
«Не существует четкого определения того, что мы пытаемся сдержать. Пытаемся ли мы сдержать подобные иранские атаки в будущем? Это явно не работает», - сказал один из источников.
Собеседники издания заявили, что в Пентагоне растут сомнения по поводу нынешнего подхода. Белому дому представили другие варианты ответных действий.
Один из последних ударов нанесли по американской базе «Конико» на востоке Сирии. Погибли несколько военнослужащих.