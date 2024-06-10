10 июня 2024, 20:29

«Беспилотный ад». Американский адмирал пригрозил Китаю в случае его «нападения» на Тайвань

РИА «Новости»
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Соединенные Штаты применят для «защиты» Тайваня от гипотетической военной угрозы со стороны Китая тысячи беспилотников. Об этом, как сообщила газета The Washington Post​​​, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро.

Соединенные Штаты применят для «защиты» Тайваня от гипотетической военной угрозы со стороны Китая тысячи беспилотников. Об этом, как сообщила газета The Washington Post​​​ , заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро.

«Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад», - заявил американский военный.

По его утверждению, КНР якобы решила провести операцию в 2027 году. Если китайские ВМС пересекут 100-мильную зону на пути к острову, они столкнуться с тысячью надводных и подводных кораблей, катеров и беспилотников, подчеркнул Папаро.

Ранее в интервью Time президент США Джо Байден не исключил участие американских военных в случае «вторжения» Китая на Тайвань.

США Беспилотники Военные Китай Тайвань
10 июня 2024, 19:11
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
Pxhere
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Самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Чилима, мог потерпеть крушение. Судно пропало с радаров, сообщила вещательная корпорация Би-Би-Си.

По данным канцелярии президента страны, на борту Сил обороны Малави находятся еще девять человек.

«Растут опасения, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате аварийной посадки в лесу Чикангава», - передал сайт Malawi24.

Президент Малави Лазарус Чаквера поручил провести операцию по поиску воздушного судна.

Самолеты
10 июня 2024, 15:58
Раскол не за горами. Почему единство Германии оказалось под угрозой
Unsplash
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Если окунуться в историю, то Германия никогда не являлась единым государством. Создать целостную страну не удавалось ни канцлеру Бисмарку, ни Гитлеру, а объединение западной и восточной частей Германии стало исторической ошибкой. Шансы на единое будущее Германии в колонке для Telegram-канала 360.ru оценил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Смесь народов А с чего мы все вообще взяли, что немцы - это некий единый народ? Вообще на Руси немцами назвали всех иностранцев, ибо немые, потому что по-русски не говорят. Ну, а потом как-то повелось, что это слово начали применять в отношении германцев, народностей которых, кстати, великое множество. И даже языковым принципом их объединить сложно, ибо вроде бы единый немецкий язык разный чуть ли не во всех землях. А есть еще и Австрия, которая вообще стоит особняком.

История Германии сложная и запутанная. Это история смешивания разных народов, рождений и распадов империй, завоеваний и поражений. Германия никогда не была единым государством.

В таком виде она просуществовала до 1945 года, когда была разделена на западную и восточную части. И, как показало время, это деление было абсолютно естественным.

До Бисмарка нынешняя Германия представляла собой целую кучу королевств, графств, герцогств и городов-государств. Все они враждовали между собой, и между ними частенько шли кровавые войны. Вот любили этим заниматься корольки и курфюрсты. Этой участи избежали южные германцы, которые, кстати, всегда были имперской нацией.

Целостность Германии под угрозой Как показало время, создать единую немецкую нацию не удалось ни Бисмарку, ни Гитлеру, ни Гельмуту Колю. Только деление теперь более четкое и ясное - на запад и восток. И даже Берлин в восточной части выглядит сейчас совершенно чужеродным телом для той территории, где он расположен.

Объединение двух Германий было огромной исторической ошибкой, от которой в итоге будут страдать сами немцы. И вопрос только в том, когда в стране проблемы выйдут на такой уровень, когда единство Германии окажется под угрозой.

Но это может быть и достаточно короткий срок, потому что нынешние власти и те, кто может прийти им на смену, делают для этого абсолютно все. Вполне может быть, что по заказу своих заокеанских хозяев.

Германия Австрия Отношения Войны Запад История
10 июня 2024, 15:07
Песков рассказал об отношении Кремля к решению Макрона о внеочередных выборах
Global Look Press
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Решение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении досрочных выборов в парламент является внутренним делом страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента отметил, что во Франции и раньше проводились досрочные парламентские выборы.

«Если я правильно помню, это не является новацией в политических технологиях Французской Республики», - указал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет внимательно следить за происходящим во Франции. По его словам, республика проявляет «чрезвычайно недружественный» настрой к российской стороне.

Ранее политолог Иван Мезюхо объяснил, что роспуск парламента стал большой ошибкой Макрона. По мнению эксперта, французский лидер пошел на большой риск, чтобы улучшить свои электоральные позиции, но этим могут воспользоваться его конкуренты.

Кремль Дмитрий Песков Россия Франция Выборы
10 июня 2024, 14:55
«Пора на пенсию». Медведев призвал Макрона и Шольца отправиться на свалку истории
Global Look Press
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставке после неудачи на выборах в Европейский парламент. Пост Медведева появился в соцсети Х.

«Результаты выборов в парламент ЕС <…> являются отражением вашей неумелой политики поддержки бандеровских властей на Украине. Пора на пенсию, на свалку истории»», - обратился политик к Макрону и Шольцу.

Он указал на недальновидную экономическую и миграционную стратегию обоих лидеров и отметил, что европейские государства действуют «за счет собственных граждан».

Ранее политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин заявил, что президент Франции и канцлер ФРГ смогут уйти в отставку только тогда, когда их кураторы разочаруются в их работе. По его мнению, оба политика продвигают украинскую повестку, надеясь удержаться у власти.

Германия Дмитрий Медведев Эммануэль Макрон Европарламент Франция Олаф Шольц Выборы

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