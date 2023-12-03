03 декабря 2023, 15:10

Беспилотники устроили взрыв в Красном море

Unsplash
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В районе слияния Красного моря и Аденского залива заметили активность беспилотников. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил информацию о возможном взрыве у Баб-эль-Мандебского пролива.

«Судам, находящимся поблизости, рекомендуется следовать отраслевым рекомендациям по барражирующим боеприпасам, а также проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO», - передали в управлении.

До этого в центр поступало множество сообщений от капитанов малых судов о «подозрительной активности» в районе Аденского залива. До 2 декабря UKMTO в целях безопасности требовал докладывать о всех «ненормальных» происшествиях.

Ранее морскую реактивно-всплывающую мину выбросило на берег Севастополя. Снаряд был красного-белого цвета, взрывотехники передали его Черноморскому флоту. Специалисты осмотрели снаряд и заявили, что он не опасен.

Великобритания Беспилотники
03 декабря 2023, 15:11
Зеленский обзавелся в Европе новым «лучшим другом»
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Новым лучшим другом президента Украины Владимира Зеленского на Западе оказался канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом заявил обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

По его мнению, Шольц «пошел по стопам» экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и возглавил западную поддержку Украины. Благодаря стараниям немецкого политика ФРГ запланировала направить ВСУ в 2024 году восемь миллиардов евро.

«Шольц теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия - новый лучший друг Украины», - указал Тисдалл.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему популярность Зеленского на Украине стала падать. По его мнению, украинский лидер таким образом расплачивается за допущенные им ошибки. Он призвал украинцев поддержать Зеленского, потому что тот выполняет «важную функцию». Кличко добавил, что после конфликта каждый политик «заплатит за свои успехи или неудачи».

Германия Владимир Зеленский Борис Джонсон Украина Олаф Шольц
03 декабря 2023, 14:34
Киссинджер предлагал не создавать независимую Палестину ради Израиля
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в последнем в жизни интервью призвал не создавать независимую Палестину. Об этом сообщило издание Politico.

По его словам, это не гарантирует, что Израиль снова не подвергнется нападению. Киссинджер заявил, что предпочел бы переговоры между израильской стороной и арабским миром, так как не видит плодотворного диалога Израиля с Палестиной.

«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств», - подчеркнул экс-госсекретарь США, Он добавил, что для предотвращения конфликта требуется более активное участие Соединенных Штатов.

Генри Киссинджер ушел из жизни 30 ноября в возрасте 100 лет. Он был госсекретарем США при бывшем президенте Ричарде Никсоне. Киссинджер занимал еще один пост - советника по национальной безопасности страны.

В декабре 2022 года экс-госсекретарь предложил свое решение конфликта на Украине. Он призвал провести повторное голосование на новых территориях России, но под международным наблюдением.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 декабря 2023, 14:10
«Реакция неадекватная». США встревожили масштабы гонений на каноническую УПЦ
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Масштабные гонения на каноническую УПЦ не на шутку перепугали американских властей. Правительство и руководство ООН посоветовали Украине охладить пыл и остановить притеснения верующих, сообщило РИА «Новости».

Сильно обеспокоили американцев события в Свято-Николаевском соборе УПЦ, произошедшие 30 ноября. Силовики ворвались в религиозное сооружение и приказали студенткам местного регентского училища, живущим там, покинуть здание.

Причины не объяснили, студентки наспех собирались, складывая свои вещи в пакеты и даже наволочки, выскакивали на мороз кто в чем. Позднее приехал автобус, который отвез шокированных девушек в общежитие местного учебного заведения.

Помощница генсекретаря по правам человека Илзе Брандс Кехрис заявила, что в отношении верующих с 2022 года стало больше насилия. Она призвала защитить членов УПЦ и назвала реакцию украинских силовиков неадекватной.

«К сожалению, реакция украинских правоохранительных органов в этих случаях была неадекватной, они не смогли в достаточной степени расследовать инциденты и принять меры для защиты членов Украинской Православной Церкви», - подчеркнула Кехрис.

В УПЦ заявили, что сотрудники украинской полиции проводили «зачистку» на территории Свято-Николаевского собора. До этого сотрудники СБУ и спецназа оцепили территорию монастыря УПЦ в Черкассах.

Ранее Рада приняла в первом чтении проект закона о запрете Украинской Православной Церкви. Украинская служба безопасности обвинила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в «посягательстве на территориальную целостность Украины». В России власти Украины сравнивали с фашистами из-за гонений на верующих.

США Украина ООН УПЦ
03 декабря 2023, 14:04
Критиковавшего Зеленского депутата Рады перевели в одиночную камеру с видеонаблюдением
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Арестованного депутата Верховной рады Александра Дубинского решили поместить в одиночную камеру с установленной в ней видеокамерой. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Политика, который ранее критиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, перевели в другую камеру после сообщений об избиении. Полиция эту информацию не подтвердила. По словам адвокатов, правоохранители не проводили судебно-медицинское исследование, потому что Дубинского не разрешили вывезти из СИЗО.

«Если на Украине в условиях диктатуры не находят подтверждение пыткам народного депутата в СИЗО - найдут не на Украине», - указали адвокаты парламентария.

Ранее Дубинский заявил, что неизвестные избили его в киевском СИЗО. Медики обнаружили у депутата гематомы и перелом ребра, указали адвокаты арестованного политика.

Владимир Зеленский Верховная рада СИЗО Украина

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