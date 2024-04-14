Беспилотники по Израилю запустили несколько стран Ближнего Востока

Ранее сообщалось, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля. В Корпусе стражей исламской революции подтвердили БПЛА-атаку и объявили о последующем ракетном ударе. Иран назвал удар по Израилю операцией «Истинное обещание».

США предупредили, что нападение Ирана на Израиль может произойти утром в воскресенье, 14 апреля. В ЦАХАЛ привели в готовность системы обороны и нападения. Представители израильской армии заявили, что отбивать атаку будут с помощью самолетов, тактической системы противоракетной обороны «Железный купол», системы противовоздушной обороны «Праща Давида» и ракетного комплекса «Стрела».

В начале апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли, в том числе высокопоставленные военные КСИР. В Иране удар назвали терактом и пообещали отомстить.