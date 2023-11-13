Беспилотники нанесли удар по американской базе «Аш-Шаддади» в Сирии
Три беспилотника совершили атаку на американскую военную базу «Аш-Шаддади» в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По информации издания, удар нанесли три дрона-камикадзе. Телеканал назвал эту атаку «второй частью ответа» на действия США в районе городов Аль-Маядин и аль-Букамаль на востоке провинции Дейр-Эз-Зор.
Ранее телеканал заявлял о ракетном обстреле американской базы «Конико» в восточной части Сирии. Из-за удара погибли несколько американских военнослужащих, точное число жертв военные не озвучили. «Конико» - одна из крупнейших баз на сирийских нефтяных месторождениях.
В ноябре шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» атаковало другую американскую базу - в районе месторождения нефти Эль-Омар. Боевики выпустили по объекту около 15 ракет. Американские военные не сообщили о жертвах и последствиях ракетного удара. Обстрелу также подверглась база «Конико», 9 ноября по ней выпустили шесть снарядов.