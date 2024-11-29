Беспилотник сбросил краску на посольство России в Швеции

«Мы настаиваем на том, чтобы все инциденты против российского посольства были тщательно и беспристрастно расследованы, а виновные были найдены и привлечены к ответственности», - отметили в пресс-службе.

Посольство неоднократно обращалось в полицию и сообщало обо всех происшествиях в Министерство иностранных дел Швеции. Однако виновных так и не вычислили, они продолжают спокойно совершать свои «рейды».

Посольство России настоятельно призывает шведскую сторону в полной мере соблюдать свои обязательства, закрепленные в Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее группа вандалов осквернила советские памятники в Словакии. Они облили краской танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку СУ-100 в селе Даргов. А в День Победы в Хельсинки неизвестные испортили памятник советским воинам. Вопросом его полного восстановления займется финская сторона.