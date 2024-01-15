Беспилотник-разведчик США заметили в районе побережья Краснодарского края

Авторы сообщения напомнили что обычно этот дрон регулярно появляется в районе Крыма. Но в этот раз он сменил маршрут.

В последний раз «Военная хроника» обратила внимание на повышенную активность авиации НАТО в районе побережья полуострова 3 января. Тогда там появился уже упомянутый беспилотник, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

На следующий день Министерство обороны России сообщило о перехвате 10 украинских ракет , выпущенных в сторону Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что один из вражеских снарядов упал в частном секторе за местным государственным университетом.