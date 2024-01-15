15 января 2024, 19:37

Беспилотник-разведчик США заметили в районе побережья Краснодарского края

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Необычную активность американской авиации над Черным морем заметили авторы сообщества «Военная хроника» во «Вконтакте». Они опубликовали кадры с сайта Flightradar, на которых виден кружащий в 130 километрах от Новороссийска и побережья Краснодарского края американский-беспилотник разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11.

Авторы сообщения напомнили что обычно этот дрон регулярно появляется в районе Крыма. Но в этот раз он сменил маршрут.

В последний раз «Военная хроника» обратила внимание на повышенную активность авиации НАТО в районе побережья полуострова 3 января. Тогда там появился уже упомянутый беспилотник, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

На следующий день Министерство обороны России сообщило о перехвате 10 украинских ракет , выпущенных в сторону Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что один из вражеских снарядов упал в частном секторе за местным государственным университетом.

США Беспилотники Военные Крым Краснодарский край
15 января 2024, 19:32
Сотни россиян застряли на Маврикии из-за урагана
Unsplash
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Около 300 российских туристов не могут выехать из столицы Маврикия Порт-Луи из-за сильного урагана. Мощный ливень обрушился на остров, сообщил Telegram-канал Mash.

«Жуткий ливень, ветер - 200 километров в час, восьмиметровые волны и фиолетовая тревога», - отметили в публикации.

По данным газеты Le Mauricien , набережную Порт-Луи затопило в результате обрушившегося циклона «Белал». Метеорологическая служба Маврикия предупредила о повышенном уровне опасности из-за приближения циклона, который уже привел к разрушениям на соседнем острове Реюньон.

Мощные волны накрыли набережную, автомобили и некоторые здания. Синоптики прогнозируют ухудшение ситуации. В связи с этим на острове закрыли магазины и учреждения, в том числе банки. Международный аэропорт также временно прекратил работу.

В конце ноября мощный средиземноморский циклон обрушился на Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате шторма на полуострове пострадали 12 человек, пятеро погибли.

Туризм Ураган Россия
15 января 2024, 18:38
Кибератаки нанесли миллиардный ущерб британской экономике в 2023 году
Unsplash
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Около трети британских предприятий подверглись кибератакам и киберугрозам в 2023 году. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс на пресс-конференции, которую транслировало издание The Independent.

«Общий ущерб, нанесенный экономике Великобритании, исчисляется миллиардами», - отметил министр.

Шэппс возложил на Китай и Россию ответственность за значительную часть кибератак, от которых пострадал британский бизнес. Оба государства не раз опровергали подобные обвинения Запада, а российская сторона выражала готовность сотрудничать в сфере кибербезопасности.

По данным Совбеза РФ, в 2023 году иностранные спецслужбы регулярно предпринимали попытки кибератак на российскую инфраструктуру. Для этого заграничные спецслужбы взаимодействовали с международными преступными сообществами. Попыткам кибератак подвергались объекты госуправления, связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы.

Великобритания Хакеры Технологии
15 января 2024, 18:35
Офицер ВВС США выиграла конкурс «Мисс Америка — 2024»
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Военнослужащая ВВС США Мэдисон Марш одержала победу в конкурсе «Мисс Америка — 2024». Об этом сообщил телеканал CNN.

Финальный этап конкурса прошел в городе Орландо, штата Флорида.

Журналисты отметили, что 22-летняя девушка стала первым в истории действующим офицером вооруженных сил страны, завоевавшим этот престижный титул.

Всего в конкурсе приняли участие по одной женщине от каждого штата и округа Колумбия, всего 51 человек.

В финальную часть мероприятия попали 11 участниц, они продемонстрировали выход в вечернем бальном платье, показали свои способности в конкурсе талантов, обсуждении горячих тем и прошлись в украшенной стразами одежде, сочетающей в себе элементы повседневного и спортивного стиля.

В ноябре 2023 года стала известна новая мисс Вселенная. Титул выиграла 20-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа.

Военнослужащая ВВС США Мэдисон Марш одержала победу в конкурсе «Мисс Америка - 2024». Об этом сообщил телеканал CNN.

США Женщины конкурсы
15 января 2024, 18:33
Россиянам запретят покупать недвижимость в Финляндии
Unsplash
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Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен решил добиться полного запрета на сделки с недвижимостью, которые связаны с Россией. Об этом сообщило местное издание Yle.

«Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что работает над тем, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии. Он ищет „юридические решения“», - отметили в материале.

По словам министра, в целом Финляндия намерена ужесточить условия лицензирования сделок с недвижимостью для лиц и компаний, зарегистрированных за пределами стран Евросоюза и ЕЭЗ. Связанные с этим решения примут уже весной.

На прошлой неделе Хяккянен отклонил три сделки с недвижимостью покупателям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС. Уточняется, что одна из них была связана с компанией с «российским участием».

Ранее стало известно о планах властей Финляндии закрыть русские школы на востоке страны под предлогом сокращения бюджетных трат. С предложением о закрытии учебных заведений выступили муниципалитеты Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта.

Финляндия Школы Запреты Россия Недвижимость Евросоюз

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