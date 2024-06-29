Беспилотник «коалиции» опасно приблизился к российскому Су-35 в небе над Сирией

Он отметил, что российский истребитель совершал плановый полет в сирийском воздушном пространстве. На высоте от 7,5 до 8,5 тысячи метров началось опасное сближение с Reaper.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», - сказал Попов.

Похожая ситуация случилась в сентябре прошлого года. Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 опасно сблизился с российским самолетом Ан-30. Это произошло на высоте около 6,2 тысячи метров. Летчики ВКС России также показали высокий профессионализм и не допустили столкновения.