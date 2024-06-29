29 июня 2024, 23:26

Беспилотник «коалиции» опасно приблизился к российскому Су-35 в небе над Сирией

Unsplash
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Беспилотник MQ-9 Reaper «коалиции» опасно сблизился с Су-35 ВКС России над провинцией Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов, его слова привело Минобороны РФ в Telegram-канале.

Он отметил, что российский истребитель совершал плановый полет в сирийском воздушном пространстве. На высоте от 7,5 до 8,5 тысячи метров началось опасное сближение с Reaper.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», - сказал Попов.

Похожая ситуация случилась в сентябре прошлого года. Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 опасно сблизился с российским самолетом Ан-30. Это произошло на высоте около 6,2 тысячи метров. Летчики ВКС России также показали высокий профессионализм и не допустили столкновения.

Беспилотники Сирия Россия
29 июня 2024, 21:16
Тройные стандарты. Общественницу оштрафовали в Литве за публикацию портрета Ленина
Pxhere
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Общественницу Эрику Швенченене оштрафовали в Литве на 700 евро (64 тысячи рублей) за публикацию в социальных сетях портрета Владимира Ленина с его высказыванием «Учиться, учиться и учиться!». Об этом сообщило агентство ELTA.

Женщину наказали по статье кодекса об административных нарушениях, которая предусматривает ответственность «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символик, символов авторитарных режимов».

Сама Швенченене отметила, что ее публикация была информационной. По словам женщины, литовским властям нужно подучиться, чтобы не было тройных стандартов в сфере свободы слова.

Ранее парламент Литвы решил денонсировать договор с Россией о правовой помощи по гражданским, уголовным и семейным делам.

Штрафы Евро Литва Владимир Ленин
29 июня 2024, 17:59
Шредера вызвали к качестве свидетеля по делу об СП-2
РИА «Новости»
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Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северном потоке — 2». Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северном потоке - 2». Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Речь идет о расследовании дела, связанного с деятельностью фонда поддержки строительства газопровода.

Комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург-Передняя Померания также вызвала в качестве свидетеля местного премьера Мануэлу Швезиг. Точные даты слушаний в комиссии не уточнили.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов, хотел заключить тайную сделку с американцами для предотвращения санкций против строительства «Северного потока - 2». Администрация экс-президента США Дональда Трампа грубо отклонила предложение.

При этом американский лидер Джо Байден пошел на серьезный компромисс с правительством Германии в вопросе строительства СП-2.

Германия США Газопровод Северный поток — 2
29 июня 2024, 17:16
Американцу выплатили почти два миллиона долларов из-за оторванного дверью BMW пальца
Freepik
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Житель Лонг-Айленда получил от компании BMW компенсацию почти в два миллиона долларов за то, что он лишился пальца во время использования автомобиля. Об этом сообщила газета New York Post.

В 2016 году 68-летнему американцу оторвало палец дверью его BMW X5. Он обратился в больницу, но врачи не смогли помочь из-за сильных повреждений. Мужчине пришлось расстаться со своим любимым хобби - игрой в теннис - и учиться по-новому пользоваться ручкой и столовыми приборами.

Присяжные не признали компанию BMW виновной, но подтвердили, что от механизма плавного закрытия дверей пострадали порядка 44 человек. В итоге суд распорядился выплатить мужчине компенсацию в размере 1,9 миллиона долларов. В издании добавили, что американец остался доволен решением присяжных.

США Суд BMW
29 июня 2024, 17:10
Израильские дипломаты в Белграде не пострадали в результате попытки теракта
Global Look Press
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Никто из сотрудников израильского посольства в Белграде не пострадал в результате попытки теракта. Дипмиссию закрыли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД Израиля.

«Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются», - уточнили дипломаты.

Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что неизвестный открыл стрельбу из арбалета и ранил сотрудника жандармерии. Злоумышленника нейтрализовали ответным огнем.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли автобус. ЧП случилось возле станции метро «Лесная». Пули разбили стекла автобуса.

Израиль Дипломатия Стрельба Сербия

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