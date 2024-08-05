05 августа 2024, 07:49

Беспилотник «Хезболлы» рухнул на командный пункт Армии обороны Израиля

РИА «Новости»
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Ливанское движение «Хезболла» атаковало дроном-камикадзе командный пункт 91-й дивизии Армии обороны Израиля около поселения Айелет-ха-Шахар. Пострадали двое израильских военных, сообщил телеканал Al Mayadeen.

Дрон запустили ночью 5 августа. По информации журналистов, израильская ракета-перехватчик рухнула, не сумев сбить цель, произошло прямое попадание и взрыв.

Телеканал сообщил, что двое солдат получили ранения. Одного госпитализировали с сильной травмой головы, другого - в состоянии средней степени тяжести. К штабу 91-й дивизии ЦАХАЛ сначала направили бригады скорой помощи, затем санитарный вертолет.

Руками «Хезболлы» Иран планировал нанести удар по Израилю в ответ на гибель политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Госсекретарь США Энтони Блинкен на экстренном селекторном совещании с коллегами из стран G7 заявил, что атака может состояться 5 августа.

Израиль Ракеты Взрывы Ближний Восток Ливан
05 августа 2024, 08:42
Стало известно о построенном в Израиле бункере для местного правительства
РИА «Новости»
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Служба безопасности Израиля создала в районе Иерусалима подземный бункер для лидеров страны. Об этом сообщил сайт Walla.

По информации издания, бункер построили, чтобы руководство спряталось от обстрела со стороны Ирана или Ливана. В укрытии можно находиться в течение длительного периода, добавил журналист Walla Бен Каспит.

В соцсети X он написал, что бункер оснастили средствами управления войскам и подключили к Генштабу армии обороны Израиля в Иерусалиме.

«Бункер <…> невосприимчив ко всем видам имеющегося оружия», - добавил Каспит.

Ранее в Тегеране израильские военные ликвидировали главу палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании.

Востоковед Семен Багдасаров спрогнозировал, что ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в большую войну в регионе. Он навал ликвидацию Хании «мощной пощечиной» Ирану прямо во время инаугурации президента. Эксперт отметил, что Израилю следует готовиться к удару с иранской стороны.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Ливан
05 августа 2024, 08:15
Израиль заподозрили в подготовке к превентивной атаке на Иран
Pxhere
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Руководство Израиля изучает возможность атаковать Иран в том случае, если он решит ударить по стране. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 августа провел совещание, в котором участвовали министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки Моссад Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар. Высокопоставленные военные подтвердили, что превентивный удар следует нанести, если обстрел со стороны Ирана станет неизбежным, указали в газете.

Израиль будет опираться на разведывательные данные и в случае необходимости нанесет превентивный удар, добавили в издании.

Ранее востоковед Евгений Сатановский предположил, что иранские власти ответят ЦАХАЛ на ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Он напомнил, что Иран уже обстреливал израильскую территорию. По словам эксперта, эскалация конфликта между странами будет нарастать.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины
05 августа 2024, 07:22
Американцев призвали высечь портрет Байдена рядом с Рузвельтом и Линкольном
РИА «Новости»
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Портрет президента Джо Байдена следует высечь на мемориале-горе Рашмор рядом с Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Теодором Рузвельтом и Авраамом Линкольном. Об этом телеканалу CBS News заявила экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«На горе Рашмор уже есть Тедди Рузвельт, и он замечательный. Я не предлагаю его убирать, но было бы неплохо добавить туда и Байдена», - объяснила она.

Пелоси отметила, что Байден стал «последовательным» главой государства. Она также обратила внимание на его «сильное» руководство во время саммита Североатлантического альянса.

Ранее американцы набросились с критикой на Байдена после публикации скандального ролика с его участием. В социальных сетях распространились кадры, где американский лидер сел в пустой самолет, на котором прилетели вернувшиеся из России заключенные для обмена. Комментаторы высмеяли Байдена и предположили, что он таким образом хотел попасть на российскую территорию.

США Памятники Джо Байден
05 августа 2024, 07:13
Блинкен предупредил о масштабной атаке Ирана на Израиль в ближайшие сутки
Unsplash
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Министры иностранных дел стран G7 на экстренном селекторном совещании обсудили возможную атаку Ирана на Израиль в ближайшие сутки. Дату удара озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщило издание Axios.

Он уведомил коллег о планируемом ударе по Израилю 5 августа. По информации госсекретаря, Иран не станет действовать напрямую, а привлечет для этого ливанское движение «Хезболла». Он созвал селекторное совещание, чтобы скоординировать действия с союзниками и попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на иранское руководство.

«Блинкен сообщил, что США не знают точного времени атак, но подчеркнул, что они могут начаться уже в ближайшие 24–48 часов, то есть уже в понедельник», - сказал один из дипломатов.

Издание The Jerusalem Post сообщало, что «удар возмездия» за гибель политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании нанесут 12 или 13 августа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.

Израиль Ракеты Госдеп США Иран

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