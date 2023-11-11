Беспилотник атаковал базу США в Ираке
Неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал американскую авиабазу «Аль-Харир» в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters.
На базе, помимо американских военных, расположены международные силы. В результате удара повреждения получила ее инфраструктура.
В четверг, 9 ноября, военную базу также атаковали. Агентство Shafaq News сообщало, что на территории комплекса отчетливо прозвучал звук громкого взрыва.
Сподвижники шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли удар по базе США рядом с месторождением нефти Эль-Омар в восточной части Сирии. Сведений о погибших или раненых военных не поступало.
В конце октября американские истребители F-16 атаковали склады с боеприпасами и оружием в Сирии. В Пентагоне подчеркивали, что перед нанесением удара США не консультировались с Израилем.