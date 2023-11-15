Беспилотник атаковал американский эсминец в Красном море

Представитель Минобороны США не уточнил, при каких обстоятельствах БПЛА совершил нападение и что именно делал американский корабль в Красном море.

«Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю», - заявили в Пентагоне.

Это не первый случай нападения на американских военных. Недавно база «Конико» США, расположенная на востоке Сирии, подверглась ракетному удару. При атаке погибли американские военнослужащие.

До этого три беспилотника нанесли удар по базе США «Аш-Шаддади» в сирийской провинции Хасака. Атаку назвали ответом на действия Соединенных Штатов в районе городов Аль-Маядин и аль-Букамаль на востоке провинции Дейр-Эз-Зор.