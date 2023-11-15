15 ноября 2023, 21:21

Беспилотник атаковал американский эсминец в Красном море

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Эсминец Соединенных Штатов защитился от атаки беспилотного летательного аппарата в Красном море. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Пентагоне.

Представитель Минобороны США не уточнил, при каких обстоятельствах БПЛА совершил нападение и что именно делал американский корабль в Красном море.

«Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю», - заявили в Пентагоне.

Это не первый случай нападения на американских военных. Недавно база «Конико» США, расположенная на востоке Сирии, подверглась ракетному удару. При атаке погибли американские военнослужащие.

До этого три беспилотника нанесли удар по базе США «Аш-Шаддади» в сирийской провинции Хасака. Атаку назвали ответом на действия Соединенных Штатов в районе городов Аль-Маядин и аль-Букамаль на востоке провинции Дейр-Эз-Зор.

США Беспилотники
15 ноября 2023, 21:37
Чехия запретила России распоряжаться принадлежащим ей имуществом в стране
Freepik
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Российская сторона больше не сможет управлять своей недвижимостью в Чехии. Такое решение приняли чешские власти, заявил премьер-министр страны Петр Фиала в соцсети X.

«Сегодня правительство решило, что российское государственное имущество будет заморожено. Это означает, что РФ не сможет распоряжаться имуществом, принадлежащим российским государственным органам», - заявил он.

Также Фиала отметил, что России запретят использовать счета, на которые отправляют плату за аренду имущества.

Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Запад не вернет России заблокированные на иностранных счетах активы, пока РФ не компенсирует последствия спецоперации на Украине. Помимо этого, он отметил, что если США прекратит помогать Украине, то для Китая это станет знаком слабости и государство применит силу на Тайване.

Чехия Санкции Россия Недвижимость
15 ноября 2023, 20:39
Пункт пропуска «Рафах» в среду пересекли 88 россиян — МЧС
Пресс-служба МЧС
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Пункт пропуска «Рафах» на границе с сектором Газа в среду, 15 ноября, пересекли 88 россиян. Всего из палестинского анклава удалось эвакуировать 297 человек. В Египте работает оперативная группа МЧС России, сообщила в Telegram-канале пресс-служба министерства.

МЧС РФ продолжают эвакуацию россиян и членов их семей из сектора Газа. Вместе с гражданами России границу с Египтом пересекли 43 белорусских гражданина. Их вместе с россиянам автобусами организованной колонной отправляют в Каир, где им окажут медицинскую и психологическую помощь.

В Москву эвакуированные полетят самолетом МЧС. Из воны конфликта эвакуировали 297 человек, в Россию доставили уже 168 человек.

Эвакуацию россиян из сектора Газа организовало МЧС РФ совместно с дипломатами. Россия поблагодарила Египет за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа

Египет МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
15 ноября 2023, 19:46
США и ЕС решили выработать схему сближения Армении с трансатлантическими союзниками
unsplash.com
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США и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками. Они уже вырабатывают схему для его обеспечения, сообщил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, чьи слова привел ТАСС.

Представитель Госдепа напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила о намерении провести встречу с американской и армянской сторонами. По ее словам, это необходимо для сближения Армении с трансатлантическими союзниками.

«Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и мы выясняем, как это могло бы выглядеть», - добавил О’Брайен.

Страны НАТО пытаются продвигать через Армению свои интересы в регионе Закавказья, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия фиксирует шаги альянса.

Посольство США в Ереване планирует создать образовательную программу для обучения журналистов-расследователей в Армении. На эти цели Госдеп собирается направить 500 тысяч долларов.

США и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками. Они уже вырабатывают схему для его обеспечения, сообщил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, чьи слова привел ТАСС.

США Армения Евросоюз
15 ноября 2023, 19:38
США показали готовность вести диалог с РФ за кулисами саммита АТЭС — МИД
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты посылают сигналы о готовности вести диалог с Россией за кулисами мероприятий саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Дипломат напомнила о препятствиях, которые чинили россиянам США - это были и визовые, и организационные препоны для полноценного участия РФ в саммите.

«На таком фоне даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный неформальный диалог, пусть пока и за кулисами», - подчеркнула Захарова.

Ранее Белый дом передал приглашения на саммит АТЭС всем участникам, в том числе России. При этом США собираются действовать в соответствии с духом и принципами АТЭС и с американскими законами. Речь идет в том числе об учете санкций.

Саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Как уточнил посол по особым поручениям МИД России, Соединенные Штаты не пригласили президента Владимира Путина.

США Россия МИД РФ

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