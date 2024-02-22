Берлинский суд запретил украинским активистам проецировать фото на посольство РФ

Читайте нас в:

Украинские активисты планировали в течение часа проецировать видеоролики и фото во время демонстрации. Столичная полиция запретила необычную акцию во время митинга, решение правоохранителей подтвердил и суд.

«Административный суд в срочном порядке постановил, что никакие изображения и видео не могут проецироваться на части здания посольства в рамках демонстрации перед посольством России», - рассказала фон Эттинген.

Решение суда основывалось на Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Этот документ обязывает стороны защищать дипмиссии от оскорбления достоинства.

Ранее Россия расторгла с Украиной договор аренды здания посольства. Такое решение российская сторона приняла в апреле 2023 года, когда украинские власти пригрозили национализировать здание.