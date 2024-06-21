21 июня 2024, 00:48

Березы и конь. Необычный портрет Путина показали во Вьетнаме

Пресс-служба Кремля
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Необычный портрет президента России Владимира Путина показали на концерте на сцене Большого оперного театра в Ханое в честь его визита во Вьетнам. Картину создали с помощью теней от вращения скульптур берез и коня, сообщило РИА «Новости».

На сцене театра представили два портрета: на темное полотно проецировали свет, который проходил через скульптуры берез и коня, вставшего на дыбы.

На первом портрете показали российского лидера в молодости, а после вращения скульптур, на полотно проецировался портрет Путина, но уже в должности президента РФ. Выбор скульптур авторы объяснили тем, что береза олицетворяет русскую культуру, а конь является символом силы и стойкости.

Комментируя первый портрет, диктор отметил, что это изображение «молодого человека, который горит желанием видеть Россию сильной». Второе изображение сопроводили словами, что на портрете человек, «посвятивший свою жизнь строительству суверенной России».

Переговоры Путина и лидера Вьетнама То Лама прошли в Ханое 20 июня. Стороны подписали ряд документов о сотрудничестве стран в разных сферах.

Россия Переговоры Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 23:09
В Таджикистане запретили носить хиджабы
РИА «Новости»
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о запрете ношения хиджаба. Об этом сообщило издание Asia-Plus.

Запрет следует из закона «О регулировании торжеств и церемоний», в котором есть раздел о ношении «чуждой одежды». Согласно ему, за ношение хиджаба в Таджикистане теперь будут штрафовать. Отмечается, что этот закон приняли для предотвращения распространения суеверий и фанатизма в таджикском обществе.

В прошлом году власти Узбекистана запретили носить паранджу в общественных местах.

В России ношение в последние месяцы также обсуждают инициативу запретить ношение одежды , которая закрывает лицо. В мае вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил дать региональным властям и образовательным организациям право регулировать ношение никабов в общественных местах и школах. По мнению парламентария, это связано с угрозами безопасности: камерами видеонаблюдения не смогут идентифицировать человека с закрытым лицом.

Одежда Законы Запреты Женщины Религия Таджикистан Ислам
20 июня 2024, 22:25
Польских военных встревожил воздушных шар из России
РИА «Новости»
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Польские военные заявили, что воздушное пространство страны нарушил воздушный шар, прилетевший со стороны России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи», - заявило оперативное командование родов войск Польши.

По данным польских военных, шар находился над территорией страны уже четыре с половиной часа. Границу он пересек около 16:30 по московскому времени и улетел в 21:00. Полет аэростата постоянно отслеживался радиолокационными станциями Вооруженных сил Польши.

Об аэростате ВС Польши ранее предупредила российская сторона. Военные сообщили, что воздушный шар оторвался в Калининградской области. Аэростат не представляет угрозы, так что военное командование Польши приняло решение не сбивать его.

В начале июня активисты из Южной Кореи отправили на территорию КНДР воздушные шары с флешками с музыкой K-pop и сериалами , а также листовками против Ким Чен Ына. В ответ северокорейская сторона отправила южному соседу 300 воздушных шаров с мусором.

Военные Россия Польша ПВО
20 июня 2024, 22:23
Россия обнародовала документы о нацисте, помилованном отцом фон дер Ляйен
РИА «Новости»
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В России обнародовали документы о преступлениях серийного убийцы — нациста Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к 18 пожизненным срокам. В 1990 году его помиловал отец председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Материалы появились на сайте История.рф.

Переводом документов занималась группа ученых во главе с экспертом Российского военно-исторического общества (РВИО), руководителем проекта «Цифровая история» Егором Яковлевым.

Согласно бумагам, 1 февраля 1980 года суд в ФРГ признал Шарфеттера виновным в совершении 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР. Нациста приговорили к 18 пожизненным срокам.

Через 10 лет глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт (отец Урсулы фон дер Ляйен) решил помиловать нацистского преступника из-за его преклонного возраста.

Шарфеттер вышел из тюрьмы 30 марта 1990 года. Он умер в 1998 году в возрасте 90 лет.

Нацисты были в роду многих европейских политиков. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок носил офицерское звание в вермахте и даже получил гитлеровский крест «За военные заслуги».

В России обнародовали документы о преступлениях серийного убийцы - нациста Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к 18 пожизненным срокам. В 1990 году его помиловал отец председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Материалы появились на сайте История.рф.

Убийства Суд Россия История Урсула фон дер Ляйен
20 июня 2024, 20:30
Бизнес на крови. В ООН обвинили поставщиков оружия Израилю в пособничестве геноциду
РИА «Новости»
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Необходимо немедленно прекратить поставки оружия Израилю, а государства, которые делают это, могут оказаться соучастниками  геноцида. Такое заявление спецдокладчиков ООН распространило Управление верховного комиссара по правам человека.

«Передача оружия и боеприпасов Израилю может представлять собой серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права и создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид», - указали в документе.

В ООН призвали оружейные компании, в числе которых Boeing, Caterpillar, Lockheed Martin, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems и другие, остановить поставки израильским вооруженным силам.

Их возможный отказ правозащитники назвали сознательным соучастием в нарушении международного гуманитарного права и получении прибыли от таких действий.

ООН также призвало крупных инвесторов принять меры в отношении поставок оружия.

В начале мая американский президент Джо Байден заявил, что США прекратят поставки оружия Израилю в случае вторжения ЦАХАЛ в город Рафах, находящийся на границе с Египтом.

США Израиль Оружие ООН Конфликт Израиля и Палестины

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