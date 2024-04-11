Беременная женщина съела черную кошку и родила «оборотня»

Мальчик появился на свет с густым темным волосяным покровом на голове, лице, спине и руках. Его мать предположила, что могла навлечь проклятие, съев дикую кошку во время того, как была еще беременна. Альма нашла у друзей животное и съело его.

Врачи поставили диагноз мальчику - гипертрихоз. Из троих детей Альмы он стал единственным ребенком, который родился с этим заболеванием.

По словам Альмы, сын мальчик иногда жалуется на зудящую сыпь в жаркую погоду. Женщина пыталась постричь его волосы, но они стали лишь гуще, поэтому она больше этого не делает.

В Великобритании девочка постоянно испытывает жажду и голод из-за редкого заболевания.