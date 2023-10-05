Беременная женщина потеряла ребенка в результате стрельбы в США
Новорожденный ребенок погиб в результате стрельбы в городе Холиок в американском штате Массачусетс. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
Трое подозреваемых открыли огонь в автобусе. Пострадали несколько человек. Среди них была женщина на поздних сроках беременности. Скорая помощь доставила ее в больницу в тяжелом состоянии, там врачи приняли у нее роды, однако младенец вскоре умер.
Правоохранители города сообщили, что всех виновных задержали. Их опознали пострадавшие. Что заставило стрелков пойти на преступление, не раскрывается.
Ранее, 3 октября, в результате стрельбы в столице Таиланда Бангкоке погибли три человека. Еще четверо получили травмы. Стрельбу в торговом центре Paragon открыл подросток. «360» опубликовал видео с места происшествия.