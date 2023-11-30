Отказ Чехии от жесткой позиции по импорту российских энергоресурсов показывает зависимость Европы от углеводородов из РФ. Запад «склонился перед Россией», считает обозреватель китайского издания Sohu Цзюнь Цин.

Автор отметил, что многие страны ЕС и НАТО борются с энергетическим кризисом и рассматривают перспективу возобновления импорта топлива из РФ. Западу выгодно получать топливо из России, в том числе из-за надежности РФ как поставщика, считает Цзюнь.

Российские энергоресурсы обходятся Западу дешевле топлива из других регионов. Это связано с низкой стоимостью добычи и небольшим расстоянием между поставщиком и покупателем.

«Россия доказала свою состоятельность, и Запад вынужден был склониться перед ее энергетикой и вновь импортировать ее топливо для обеспечения собственной внутренней стабильности», - подытожил обозреватель.

Еврокомиссия вынуждена признать , что экономика России растет, а ограничения против нее действуют «не так, как задумано». Провал антироссийских санкций связали с важной ролью РФ в мировой экономике.