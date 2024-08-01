01 августа 2024, 00:39

Бербок заподозрили в сексе с жиголо из Африки

РИА «Новости»
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок могла пользоваться эскорт-услугами во время служебных поездок в Африку. Об этом сообщило издание Daily Post.

Африканский жиголо по имени Кингсли признался, что оказывал интимные услуги одному очень влиятельному европейскому политику, отметив, что говорит о министре из Германии. Они впервые встретились в Абудже в декабре 2022 года. По его словам, она участвовала во встрече на высшем уровне и была одета в красивое малиновое платье.

Кингсли добавил, что они провели приятный вечер и ночь, но история на этом не закончилась. Бербок позвонила ему полгода спустя и спросила, может ли он сопровождать ее в Преторию в Южной Африке. Из-за характера ее работы они встречаются всего два раза в год.

По его словам, в последний раз они встретились меньше недели назад в Абиджане. Бербок была измотана из-за работы и призналась, что скучала по нему. Кингсли добавил, что они встречаются на постоянной основе.

Издание перепроверило его слова, отметив, что маршрут поездок Бербок, как и ее внешний вид в Нигерии, соответствовал словам жиголо.

«Таким образом, интервью дает возможность предположить, что Анналена Бербок уже несколько лет занимается сексом с жиголо в Африке», - говорится в публикации.

Авторы статьи понадеялись, что услуги жиголо Бербок оплачивает из своего кармана, а не за счет немецких налогоплательщиков.

Ранее Бербок оскандалилась после сообщений о незаконной выдаче виз для мигрантов из Сирии, Афганистана, Турции и Пакистана.

Германия Африка Мужчины
01 августа 2024, 01:15
Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке
РИА «Новости»
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что полномасштабная война является единственный путем к установлению шаткого мира на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем англоязычном Telegram-канале.

По его словам, «узел на Ближнем Востоке затягивается». Он также выразил сожаления о погибших невинных людях, подчеркнув, что они стали заложниками «отвратительного государства - США».

«Между тем всем ясно, что полномасштабная война - единственный путь к шаткому миру в регионе», - написал Медведев.

До этого движение ХАМАС сообщило о смерти одного из своих лидеров Исмаила Хании в Иране. Он погиб в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Представители ХАМАС обвинили в его смерти Израиль и США, подчеркнув, что не оставят эту атаку без ответа.

Шеф Пентагона Ллойд Остин не стал комментировать убийство Хании , как и представители ЦАХАЛ.

В России гибель руководителя политбюро ХАМАС назвали абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство Хании.

США Пентагон Дмитрий Медведев Россия Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
01 августа 2024, 01:13
«Хочет быть черной». Трамп обвинил Харрис в смене расы
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп поставил под сомнение расовую принадлежность вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Она всегда была индийского происхождения <…> пока несколько лет назад внезапно не стала черной, теперь она хочет быть черной. Я не знаю, она индийского происхождения или черная», - сказал он.

По словам Трампа, он всегда думал, что Харрис «индианка до мозга костей». Экс-президент также обратил внимание, что она стала чернокожей внезапно, поэтому в этом нужно разбираться.

Это уже не первый выпад кандидата в президенты США Дональда Трампа в сторону своего оппонента. Накануне он публично раскритиковал умственные способности Камалы Харрис на предстоящих выборах.

Ранее американские аналитики предположили, что нападки Трампа на Харрис грозят ему потерей избирателей. Афроамериканцам и латиноамериканцам может не понравится такое отношение политика к сопернице.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
01 августа 2024, 00:03
Прикованную цепью американку нашли спустя 40 дней в джунглях Индии
Freepik
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Полиция Индии разбирается в обстоятельствах семейной ссоры, в результате которой муж приковал свою жену цепью к дереву в лесу. Женщину нашли спустя 40 дней в критическом состоянии, сообщило издание Daily Mail.

Крики измученной женщины услышал местный пастух. Он пробрался сквозь заросли и увидел ее прикованной к дереву. Она была сильно истощена и обезвожена, а нога, к которой крепилась цепь, распухла.

Пастух сообщил об этом в экстренные службы, которые прибыли на место и освободили женщину. Ее срочно госпитализировали.

Спасенной оказалась 50-летняя гражданка США Ладита Кайи Кумар. Муж приковал ее примерно в 500 километрах от города Мумбаи. Сейчас ее жизнь вне опасности.

Врачи, осмотревшие ее, нашли при ней рецепты на лекарства, выяснив, что она страдает психическими расстройствами. Пока она не смогла дать показания, но написала, что провела в лесу 40 дней без еды. Также известно, что с мужем она прожила около 10 лет в штате Гоа.

Сейчас полицейские разыскивают ее бывшего супруга, подозревая его в покушении на убийство.

Ранее в Индии родился ребенок с двумя лицами , четырьмя ногами и руками, но спустя пару часов после рождения он скончался.

США Индия Женщины Полиция
31 июля 2024, 23:05
Появилось видео, как стрелявший в Трампа занимал позицию для покушения
РИА «Новости»
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Новые кадры последних минут перед покушением на экс-президента США Дональда Трампа опубликовали американские телеканалы. Судя по видео, Томаса Мэттью Крукса было видно с того места, где выступал политик, сообщило РИА «Новости».

На кадрах, сделанных из-за спины Трампа, стоящего на трибуне, видно, как подозреваемый шел по крыше. Потом он занял позицию для стрельбы.

Крукс восемь раз выстрелил в сторону Трампа, прежде чем его ликвидировали. Одна из пуль по касательной задела голову кандидата в президенты США.

В автомобиле и дома у Крукса правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства и беспилотный летательный аппарат. Мотивы стрелка устанавливаются.

Ранее стало известно, что перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Крукс изучил несколько часов местность с помощью дрона.

Стрельба произошла в субботу, 13 июля. Кандидат в президенты получил ранение в ухо и потерял много крови.

США Стрельба Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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