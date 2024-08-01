Африканский жиголо по имени Кингсли признался, что оказывал интимные услуги одному очень влиятельному европейскому политику, отметив, что говорит о министре из Германии. Они впервые встретились в Абудже в декабре 2022 года. По его словам, она участвовала во встрече на высшем уровне и была одета в красивое малиновое платье.

Кингсли добавил, что они провели приятный вечер и ночь, но история на этом не закончилась. Бербок позвонила ему полгода спустя и спросила, может ли он сопровождать ее в Преторию в Южной Африке. Из-за характера ее работы они встречаются всего два раза в год.

По его словам, в последний раз они встретились меньше недели назад в Абиджане. Бербок была измотана из-за работы и призналась, что скучала по нему. Кингсли добавил, что они встречаются на постоянной основе.

Издание перепроверило его слова, отметив, что маршрут поездок Бербок, как и ее внешний вид в Нигерии, соответствовал словам жиголо.

«Таким образом, интервью дает возможность предположить, что Анналена Бербок уже несколько лет занимается сексом с жиголо в Африке», - говорится в публикации.

Авторы статьи понадеялись, что услуги жиголо Бербок оплачивает из своего кармана, а не за счет немецких налогоплательщиков.

Ранее Бербок оскандалилась после сообщений о незаконной выдаче виз для мигрантов из Сирии, Афганистана, Турции и Пакистана.