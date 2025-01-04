04 января 2025, 17:06

Бербок рассказала о реакции на решение лидера Сирии Аш-Шараа не пожимать руку

Global Look Press
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Решение новых лидеров Сирии не пожимать руку женщине не удивило министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Так в беседе с журналом Der Spiegel она прокомментировала попавшую на видео конфузную ситуацию на встрече с новым лидером республики Ахмедом Аш-Шараа, который приветствуя ее приложил руку к сердцу, но при этом протянул и пожал руку главе МИД Франции Жану-Ноэлю Барро.

Бербок подчеркнула, что ожидала подобного приема, но обсудила этот вопрос с новым сирийским лидером.

«Мне было ясно, что обычных рукопожатий не будет. Но не только я, но и мой французский коллега дали понять, что не разделяем такого поведения», - подчеркнула глава МИД Германии.

Она добавила, что подняла вопрос расширения прав сирийских женщин на закрытой части встречи, объяснив, что если новая администрация Сирии готова строить свободное общество, то это один из важнейших шагов.

«Мы говорили об этом очень долго. И, в конце концов, они удивились, обнаружив, что пожать руку женщине не так уж сложно, как это могло показаться в начале разговора», - подытожила Бербок.

Министры иностранных дел Франции и Германии стали первыми представителями Евросоюза, которые вышли на прямой контакт с новой администрацией Сирии после ухода с президентского поста Башара Асада.

По данным СМИ, главные вопросы, которые главы внешнеполитических ведомств подняли на встрече стало налаживание отношений Сирии и Евросоюза, возвращение в страну беженцев, а также вопрос о российских базах , которые Бербок призвала закрыть.

На последнее заявление отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она напомнила, что в Германии находятся военные базы США и предложила Бербок поинтересоваться у Вашингтона, не пора ли их закрыть.

Германия Сирия Женщины Евросоюз
04 января 2025, 15:19
Вучич поговорит с Путиным об ожидаемых санкциях США
Global Look Press
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Президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным в конце января об ожидаемых санкциях США против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом он сказал на заседании правительства республики, его слова привело агентство Танјуг.

«Рассчитываю запросить разговор с Путиным около 20 января, когда увижу результаты переговоров с новой администрацией США», - сказал Вучич.

Президент республики подчеркнул, что сербы не пираты и не грабители, как некоторые западные страны. Поэтому вариант отчуждения долей России в компании рассмотрят лишь в крайнем случае, если Сербию поставят «на грань выживания».

Ранее себский президент подтвердил , что NIS попадет под санкции США. Это связано с тем, что 50% компании принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% - «Газпрому», а Сербия контролирует лишь 29,87%.

США Сербия Санкции
04 января 2025, 14:01
«Не кормите тролля»: Шольц объяснил спокойную реакцию на оскорбления Маска
Global Look Press
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Серия оскорблений в адрес политиков Германии со стороны американского предпринимателя Илона Маска не более чем троллинг. Гораздо опаснее его прямая поддержка партии «Альтернатива для Германии» в преддверии выборов в бундестаг. Об этом в комментарии журналу Stern заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что никак не отреагировал на оскорбление Маска, когда предприниматель на принадлежащей ему платформе X (бывший Twitter) прямо назвал его дураком.

«В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание громкими высказываниями. Главное - не кормить тролля», - заявил Шольц.

Политик добавил, что современные платформы получили глобальный охват, но на оскорбления от пользователей в Сети реагировать не нужно. В этом случае важно сохранять хладнокровие «У меня вызывает большую тревогу то, что Маск поддержал крайне правые партии, такие как „Альтернатива для Германии“, чья цель - ослабить трансатлантические отношения», - подчеркнул Шольц.

Глава немецкого правительства отметил, что не намерен делать ничего для того, чтобы как-то изменить мнение американского предпринимателя. Он подчеркнул, что его больше интересует то, что думают жители Германии.

Американский предприниматель Илон Маск призвал Шольца уйти в отставку после теракта в Магдебурге. Он подчеркнул, что глава правительства Германии показал себя «некомпетентным дураком» , допустившим наезд на людей на рождественской ярмарке.

После роспуска бундестага Маск предсказал Шольцу глобальное поражение на выборах. Он переиначил и мя канцлера на Оаф Шитц , сделав его созвучным с непечатным вариантом слова «отстойный».

Кроме Шольца, Маск также оскорбил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, назвав его «антидемократическим тираном». После этого американский предприниматель подчеркнул, что рассчитывает на победу на выборах «Альтернативы для Германии» , так как все остальные партии себя дискредитировали.

Германия США Twitter Илон Маск Олаф Шольц
04 января 2025, 09:57
Премьера Словакии Фицо нашли в дорогом отеле во Вьетнаме
Global Look Press
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Местонахождение премьер-министра Словакии Роберта Фицо установили — он находится в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Информацию опубликовало издание Denník N.

В течение последних 14 дней после поездки в Москву Фицо выходил на связь при помощи видеороликов.

По интерьеру позади премьера в одном из них журналисты выяснили, что запись сделали в номере отеля во Вьетнаме. В СМИ указали, что стоимость ночи в Capella Hanoi - шесть тысяч долларов.

В аппарате правительства Словакии отказались комментировать эту информацию. В отеле звонок журналистов сначала направили в номер, а потом заявили, что гостя там нет.

Фицо открыто возмутился решением президента Украины Владимира Зеленского об остановке транзита газа. Он направил письмо руководству ЕС с просьбой обратить внимание на этот факт и заявил, что поддержка Украины не должна быть вредной и саморазрушительной для Европы.

Местонахождение премьер-министра Словакии Роберта Фицо установили - он находится в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Информацию опубликовало издание Denník N.

Отели Вьетнам Словакия Роберт Фицо
04 января 2025, 09:31
Харрис допустила постыдную ошибку в клятве верности флагу США
Global Look Press
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Вице-президента Камалу Харрис застыдили за ошибку, которую она допустила на церемонии приведения к присяге новых членов сената США. Политик оговорилась во время трансляции мероприятия, которую вел канал C-SPAN.

Заседание традиционно стартовало с произнесения клятвы верности американскому флагу. Речь начинается с фразы «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки». Однако Харрис произнесла другое.

«Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки», - сказала она и не стала исправлять оплошность.

В социальных сетях американцы высмеяли вице-президента. Они назвали ошибку «постыдной» и напомнили, что эту речь учат дети в начальной школе.

Ранее Мария Захарова иронично прокомментировала прощальную речь Харрис. Официальный представитель МИД России указала на то, что даже в такой значимый момент та произносила слова, поглядывая в экран телесуфлера.

США Камала Харрис

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