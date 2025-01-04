Бербок рассказала о реакции на решение лидера Сирии Аш-Шараа не пожимать руку

Бербок подчеркнула, что ожидала подобного приема, но обсудила этот вопрос с новым сирийским лидером.

«Мне было ясно, что обычных рукопожатий не будет. Но не только я, но и мой французский коллега дали понять, что не разделяем такого поведения», - подчеркнула глава МИД Германии.

Она добавила, что подняла вопрос расширения прав сирийских женщин на закрытой части встречи, объяснив, что если новая администрация Сирии готова строить свободное общество, то это один из важнейших шагов.

«Мы говорили об этом очень долго. И, в конце концов, они удивились, обнаружив, что пожать руку женщине не так уж сложно, как это могло показаться в начале разговора», - подытожила Бербок.

Министры иностранных дел Франции и Германии стали первыми представителями Евросоюза, которые вышли на прямой контакт с новой администрацией Сирии после ухода с президентского поста Башара Асада.

По данным СМИ, главные вопросы, которые главы внешнеполитических ведомств подняли на встрече стало налаживание отношений Сирии и Евросоюза, возвращение в страну беженцев, а также вопрос о российских базах , которые Бербок призвала закрыть.

На последнее заявление отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она напомнила, что в Германии находятся военные базы США и предложила Бербок поинтересоваться у Вашингтона, не пора ли их закрыть.