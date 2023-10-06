Бербок призвала страны Западных Балкан «засучить рукава» для вступления в ЕС

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По ее словам, молодые люди из стран Западных Балкан стремятся попасть в Европу, потому что «совершенно очевидно, что их будущее находится в ЕС». Она отметила, что последствия отъезда молодежи станут фатальными для демографии балканских стран.

«Чтобы вступление в ЕС было успешным, теперь все должны засучить рукава», - указала Бербок.

Глава МИД Германии пообещала, что Евросоюз примет страны Западных Балкан, если те инициируют необходимые реформы. Она напомнила про ситуацию вокруг Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. По ее мнению, конфликт «держит в заложниках» весь регион, препятствуя развитию и сотрудничеству.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал, что конфликт между Сербией и Косово имеет многолетнюю историю. Он перечислил несколько сценариев развития ситуации.