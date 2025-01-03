03 января 2025, 20:26

Бербок призвала избавиться от российских военных баз в Сирии

Global Look Press
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед поездкой в Дамаск выступила с требованием избавиться от российского военного контингента в Сирии. Ее заявление привели на сайте внешнеполитического ведомства.

«России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии», - сказала она.

По словам Бербок, это будет уважением к суверенитету арабской республики. Глава МИД также призвала новые власти страны сформировать инклюзивное правительство, которое будет учитывать интересы женщин и представителей этнических меньшинств.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и Бербок прибыли в Сирию с необъявленным визитом. Они стали первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетили Сирию, после ухода экс-президента Башара Асада.

Ранее в МИД Германии потребовали ввести новые санкции против России после отключения линии электропередачи в Финском заливе.

Германия Сирия Военные Россия Дамаск
03 января 2025, 20:22
Вышли из зоны комфорта. Жители ПМР из-за отсутствия газа вспомнили о дровах
РИА «Новости»
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Предприятия в Приднестровье продолжили работать в штатном режиме. Однако жители нуждаются в дровах и средствах обогрева. Заместитель главы администрации по социальным вопросам города Рыбница Юрий Молдовский сообщил об этом «Известиям».

«Ситуация с прекращением поставок газа вывела из зоны комфорта наше население, которому приходится сейчас обогреваться и придумывать какие-то способы, для того чтобы жить», - сказал он.

По словам Молдавского, жители Рыбницы нуждаются в дровах и средствах обогрева. Власти обустроили для них пункты временного размещения. Например, один из них рассчитан на 150 спальных мест. Пункт имеет условия для оказания первой медицинской помощи и приема пищи. Замглавы сообщил, что предприятия города 3 января продолжили работать в штатном режиме.

Транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС прекратился 1 января. В Приднестровье без отопления и горячей воды остались 1,5 тысячи многоквартирных домов и почти 72 тысячи - в частном секторе.

Экспорт Газ Приднестровье Транзит газа через Украину
03 января 2025, 20:06
Польские фермеры устроили протест перед зданием представительства ЕК в Варшаве
Global Look Press
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Масштабная акция протеста фермеров развернулась перед зданием представительства Еврокомиссии в Варшаве, где планировалось провести первое заседание под председательством Польши. По данным польского издания Portal, аграрии выставили перед чиновниками сразу пять требований.

Масштабная акция протеста фермеров развернулась перед зданием представительства Еврокомиссии в Варшаве, где планировалось провести первое заседание под председательством Польши. По данным польского издания Portal , аграрии выставили перед чиновниками сразу пять требований.

Фермеры потребовали отменить продвижение «зеленой повестки», которая предусматривает сокращение использования удобрений, что скажется на урожае, отказаться от соглашения со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Уругвай и Боливия) по поставкам сельхозпродукции, ограничения вырубки лесов, сокращения импорта из Украины и сокращения дотаций.

Аграрии заявили, что вместо коммерческих выгод, на которые рассчитывает Еврокомиссия, рынок наполнят дешевые продукты, которые не отвечают требованиям безопасности.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский уже объявил, что не поддержит соглашение о свободной торговли Евросоюза и государств Латинской Америки в том виде, в котором оно есть сейчас.

После масштабного митинга около представительства Еврокомиссии, узнав, что заседания не будет из-за отсутствия председателя Урсулы фон дер Ляйен, фермеры отправились маршем по улицам Варшавы. Аграрии пообещали, что соберутся вечером на Театральной площади города, чтобы продолжить свою акцию.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла приехать в Варшаву из-за тяжелой пневмонии. Об этом сообщил представитель руководства Евросоюза Стефан де Кеерсмакер. Он подчеркнул, что глава Еврокомиссии останется на больничном до середины января.

Еврокомиссия Протесты Польша Фермеры
03 января 2025, 19:44
Токаев указал на поступок Назарбаева, который предрешил кризис в Казахстане
РИА «Новости»
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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об ошибках своего предшественника Нурсултана Назарбаева. Две из них предопределили кризис власти в стране, сказал лидер республики в беседе с газетой «Ана тiлi».

По словам Токаева, нельзя отрицать достижения Назарбаева на посту президента, но случались и крупные ошибки. Даже после ухода в отставку он «не отличался политической деликатностью».

«Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявления Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года, <…> а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года», - указал президент Казахстана.

На заседании Astana Club Назарбаев говорил о своем потенциальном возвращении в резиденцию Акорда.

Ранее Токаев рассказал об отношениях экс-президента Казахстана с Владимиром Путиным. Встречи с главой России «крайне важны» для Назарбаева.

Казахстан Кризис Касым-Жомарт Токаев
03 января 2025, 19:11
Эстония скоро получит американские РСЗО HIMARS
Global Look Press
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В Эстонию в течение нескольких недель прибудут из США РСЗО HIMARS. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу Минобороны страны Ханно Певкура.

«Через несколько недель мы получим HIMARS из США», - сказал он.

По словам Певкура, эстонские военнослужащие уже прошли обучение по использованию этих систем. С ними работали американские военные, находящиеся в Эстонии.

По информации ERR, в 2025 году эстонские власти ожидают поставок 18 различных самоходных артиллерийских установок, около 200 бронемашин, зенитно-ракетных комплексов IRIS-T и других систем наблюдения. Также в Эстонию прибудут шесть южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder.

Ранее в The New York Times сообщили об исчезновении HIMARS из зоны боевых действий на Украине. Бойцы ВСУ рассказали журналистам, что стали реже использовать артиллерию и перешли на беспилотники.

США Военные Эстония

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