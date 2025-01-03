Бербок призвала избавиться от российских военных баз в Сирии

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«России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии», - сказала она.

По словам Бербок, это будет уважением к суверенитету арабской республики. Глава МИД также призвала новые власти страны сформировать инклюзивное правительство, которое будет учитывать интересы женщин и представителей этнических меньшинств.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и Бербок прибыли в Сирию с необъявленным визитом. Они стали первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетили Сирию, после ухода экс-президента Башара Асада.

Ранее в МИД Германии потребовали ввести новые санкции против России после отключения линии электропередачи в Финском заливе.